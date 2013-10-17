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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 07:07
Striker, да.
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MASolomko
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Додано: Вів 09 чер, 2020 12:23
В Братків по грн вже 11% на рік.
Старі стовпи ще працюючі. ДумайТе.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 09 чер, 2020 12:31
Квесторе_поверніться
А что думать тем, у кого столбов то и нет?
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omb
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Додано: Вів 09 чер, 2020 12:34
Як нема, а шо Ви тут тоді робите?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 09 чер, 2020 12:40
omb написав:
А что думать тем, у кого столбов то и нет?
за садом-городом треба постійно доглядати
деякі дерева плодоносять і вмирають, тому постійно досаджую
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greenozon
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Додано: Вів 09 чер, 2020 12:48
Де сажанці слід садити...чи чекати осені?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 09 чер, 2020 14:10
greenozon написав: omb написав:
А что думать тем, у кого столбов то и нет?
за садом-городом треба постійно доглядати
деякі дерева плодоносять і вмирають, тому постійно досаджую
та ну, при таком урожае надо уходить из агробизнеса
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 09 чер, 2020 14:17
omb написав:
та ну, при таком урожае надо уходить из агробизнеса
Мне вообще непонятно как сейчас сидеть на гривневых депозитах если в любой момент прыжок курса может сожрать все проценты)
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Adast
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- Подякували: 1 раз.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 14:27
Adast написав: omb написав:
та ну, при таком урожае надо уходить из агробизнеса
Мне вообще непонятно как сейчас сидеть на гривневых депозитах если в любой момент прыжок курса может сожрать все проценты)
Так золоте правило не тримати усі яйця у одній корзині ще ніхно ж не відміняв! А Диверсифікація вона дівка така, що без неї нікуди... Та й курс у минулому році показав, що ті хто пересидів у гривні - явно не внакладі
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Вів 09 чер, 2020 14:56
Alien +1 без диверсификации никак, но чую % гривны в ней будет низковат
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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