Тільки коли це буде.
А 3-4% в валюті це сльози.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 14:58
Re: А-Банк
Тільки коли це буде.
А 3-4% в валюті це сльози.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:04
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:14
Ну что за... стоял фоткал все документы и в конце приложение выдало ошибку.
upd: получилось.
Лимит дают сами или говорить какой нужен на месте?
upd 2: всё, сами налили 8.8к.
Востаннє редагувалось Striker в Вів 09 чер, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 16:47
Striker ты ж писал вроде что а-банк рядом, подай заяяку по ссылке, получи карту в отделении и 50 грн кешбека, мне 15к дали сразу
Кешбечные карты!
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:53
Так я специально так оформил, чтобы по рефке и чтобы поменьше там сидеть.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 16:54
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