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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 14:58
Adast написав:
в любой момент прыжок курса может сожрать все проценты
Тільки коли це буде.
А 3-4% в валюті це сльози.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 16:04
Квесторе_поверніться написав: Adast написав:
в любой момент прыжок курса может сожрать все проценты
Тільки коли це буде.
А 3-4% в валюті це сльози.
Если по текущему счету, то куда ещё не шло
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Додано: Вів 09 чер, 2020 16:14
Ну что за... стоял фоткал все документы и в конце приложение выдало ошибку.
upd: получилось.
Лимит дают сами или говорить какой нужен на месте?
upd 2: всё, сами налили 8.8к.
Востаннє редагувалось Striker
в Вів 09 чер, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 16:47
Striker ты ж писал вроде что а-банк рядом, подай заяяку по ссылке, получи карту в отделении и 50 грн кешбека, мне 15к дали сразу
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Додано: Вів 09 чер, 2020 16:53
omb написав:Striker
ты ж писал вроде что а-банк рядом, подай заяяку по ссылке, получи карту в отделении и 50 грн кешбека, мне 15к дали сразу
Так я специально так оформил, чтобы по рефке и чтобы поменьше там сидеть.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Додано: Вів 09 чер, 2020 17:35
Друзья, подскажите, если у человека уже есть Универсальная А-Банка, то получится ли насвинорылить 2х50 грн, если менять её на Зелёную по рефералке?
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн карта "Зелена" А-Банка
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Додано: Вів 09 чер, 2020 17:39
Striker написав:
Так я специально так оформил, чтобы по рефке и чтобы поменьше там сидеть.
тогда понятно
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 09 чер, 2020 18:01
Сьогодні не зміг поповнити Зелену в терміналі Привата без комісії. Пише: 0.5%.
А тиждень тому було безкоштовно.
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