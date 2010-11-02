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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1637163816391640

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:58

Re: А-Банк

  Adast написав:в любой момент прыжок курса может сожрать все проценты

Тільки коли це буде.
А 3-4% в валюті це сльози.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:04

  Квесторе_поверніться написав:
  Adast написав:в любой момент прыжок курса может сожрать все проценты

Тільки коли це буде.
А 3-4% в валюті це сльози.

Если по текущему счету, то куда ещё не шло
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:14

Ну что за... стоял фоткал все документы и в конце приложение выдало ошибку. :|
upd: получилось. :D
Лимит дают сами или говорить какой нужен на месте?
upd 2: всё, сами налили 8.8к. 8)
Востаннє редагувалось Striker в Вів 09 чер, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:47

Striker ты ж писал вроде что а-банк рядом, подай заяяку по ссылке, получи карту в отделении и 50 грн кешбека, мне 15к дали сразу
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:53

  omb написав:Striker ты ж писал вроде что а-банк рядом, подай заяяку по ссылке, получи карту в отделении и 50 грн кешбека, мне 15к дали сразу

Так я специально так оформил, чтобы по рефке и чтобы поменьше там сидеть.
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Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:54

Мне уже нравится этот банк. :lol:
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Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:35

Друзья, подскажите, если у человека уже есть Универсальная А-Банка, то получится ли насвинорылить 2х50 грн, если менять её на Зелёную по рефералке?
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн карта "Зелена" А-Банка
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:39

  Striker написав:Так я специально так оформил, чтобы по рефке и чтобы поменьше там сидеть.
тогда понятно :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:01

Re: А-Банк

Сьогодні не зміг поповнити Зелену в терміналі Привата без комісії. Пише: 0.5%.
А тиждень тому було безкоштовно.
ricardo
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