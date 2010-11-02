RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1638163916401641

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:13

  ricardo написав:Сьогодні не зміг поповнити Зелену в терміналі Привата без комісії. Пише: 0.5%.
А тиждень тому було безкоштовно.

Несмертельно...але неприємно. :(
Треба буде кидати безнал.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33782
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1686 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:08

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Треба буде кидати безнал.

Та я то кинув. Але якось неочікувано. Попробую завтра ще раз. Може якийсь збій.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 487
З нами з: 20.03.09
Подякував: 317 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:03

Re: А-Банк

Пополнял сегодня вечером. Без комиссии! Правда трошки сменился процесс авторизации
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 392
З нами з: 11.06.15
Подякував: 690 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:13

Re: А-Банк

  arkavs написав:Правда трошки сменился процесс авторизации

Розказуй.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 487
З нами з: 20.03.09
Подякував: 317 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:43

  Vorlon написав:
  Striker написав:сами налили 8.8к.

Не совсем понимаю вашей радости - он вам здесь реально нужен тот лимит? Так вы никогда в ТАСе ничего не получите :?

Я уже дважды отказывался от 20к. Да и карта давно на полке.

То была мимолётная радость) Я планировал просить 2-3к. Тут есть резалка лимита, как в Привате? Или лучше завтра в отделении скажу, чтобы дали нужный лимит.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 597
З нами з: 15.02.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1638163916401641
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 674, 675, 676
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6757 874630
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 21:43
Aps
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4099, 4100, 4101
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41001 4970438
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 21:42
rollo
Банк Земельний Капiтал 1 ... 37, 38, 39
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:32
380 75479
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 21:18
ihorsic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16405)
09.06.2020 21:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.