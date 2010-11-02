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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 19:13
ricardo написав:
Сьогодні не зміг поповнити Зелену в терміналі Привата без комісії. Пише: 0.5%.
А тиждень тому було безкоштовно.
Несмертельно...але неприємно.
Треба буде кидати безнал.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 20:08
Квесторе_поверніться написав:
Треба буде кидати безнал.
Та я то кинув. Але якось неочікувано. Попробую завтра ще раз. Може якийсь збій.
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ricardo
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Додано: Вів 09 чер, 2020 21:03
Пополнял сегодня вечером. Без комиссии! Правда трошки сменился процесс авторизации
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Додано: Вів 09 чер, 2020 21:13
arkavs написав:
Правда трошки сменился процесс авторизации
Розказуй.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 21:43
Vorlon написав: Striker написав:
сами налили 8.8к.
Не совсем понимаю вашей радости - он вам здесь реально нужен тот лимит? Так вы никогда в ТАСе ничего не получите
Я уже дважды отказывался от 20к. Да и карта давно на полке.
То была мимолётная радость) Я планировал просить 2-3к. Тут есть резалка лимита, как в Привате? Или лучше завтра в отделении скажу, чтобы дали нужный лимит.
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