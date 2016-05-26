Несмертельно...але неприємно.
Треба буде кидати безнал.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 19:13
Несмертельно...але неприємно.
Треба буде кидати безнал.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 20:08
Re: А-Банк
Додано: Вів 09 чер, 2020 21:03
Re: А-Банк
Пополнял сегодня вечером. Без комиссии! Правда трошки сменился процесс авторизации
Додано: Вів 09 чер, 2020 21:13
Re: А-Банк
Додано: Вів 09 чер, 2020 21:43
То была мимолётная радость) Я планировал просить 2-3к. Тут есть резалка лимита, как в Привате? Или лучше завтра в отделении скажу, чтобы дали нужный лимит.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 22:02
Re: А-Банк
Добрый вечер. Какие вкусности таит в себе А банковская Кредитка? СтОит ли в коллекцию взять?
Как в общем по продуктам? Если для валютообмена открыть карты? Как пополнять лучше всего?
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Додано: Вів 09 чер, 2020 22:14
Сьогодні прислали смс запрошення на кредитку, пишуть, що пропозиція дійсна 5 днів
Що тут з кешбеком, варто чи ні?!)
І що з власними грошима, є підвищений %?
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:18
Тут практически всё аналогично моно.
Нет только бесплатной толкалки манисендов. Тащилка есть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:37
Вкладчик1234 ну как в моно, только категории чуть похужее и кб только за платежи в стране, в целом 2 доп категории будут
Кешбечные карты!
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:56
За 5 днів - брехня, краще беріть "запрошення" з підпису когось із форумчан (у мене зелена строка у пілписі), тоді обом капне по 50 грн.
На власні підвищений наприклад на червень таке:
Як бачите, я собі нічого не вибрав, бо маю Б5, КОКО-К, Ідею, Спорт, та NewCard
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