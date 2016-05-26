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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1639164016411642>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:13

  ricardo написав:Сьогодні не зміг поповнити Зелену в терміналі Привата без комісії. Пише: 0.5%.
А тиждень тому було безкоштовно.

Несмертельно...але неприємно. :(
Треба буде кидати безнал.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:08

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Треба буде кидати безнал.

Та я то кинув. Але якось неочікувано. Попробую завтра ще раз. Може якийсь збій.
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:03

Re: А-Банк

Пополнял сегодня вечером. Без комиссии! Правда трошки сменился процесс авторизации
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:13

Re: А-Банк

  arkavs написав:Правда трошки сменился процесс авторизации

Розказуй.
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:43

  Vorlon написав:
  Striker написав:сами налили 8.8к.

Не совсем понимаю вашей радости - он вам здесь реально нужен тот лимит? Так вы никогда в ТАСе ничего не получите :?

Я уже дважды отказывался от 20к. Да и карта давно на полке.

То была мимолётная радость) Я планировал просить 2-3к. Тут есть резалка лимита, как в Привате? Или лучше завтра в отделении скажу, чтобы дали нужный лимит.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:02

Re: А-Банк

Добрый вечер. Какие вкусности таит в себе А банковская Кредитка? СтОит ли в коллекцию взять?
Как в общем по продуктам? Если для валютообмена открыть карты? Как пополнять лучше всего?
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:14

Сьогодні прислали смс запрошення на кредитку, пишуть, що пропозиція дійсна 5 днів :D

Що тут з кешбеком, варто чи ні?!)
І що з власними грошима, є підвищений %?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:18

Тут практически всё аналогично моно.
Нет только бесплатной толкалки манисендов. Тащилка есть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:37

Вкладчик1234 ну как в моно, только категории чуть похужее и кб только за платежи в стране, в целом 2 доп категории будут
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:56

  Rainbow написав:Сьогодні прислали смс запрошення на кредитку, пишуть, що пропозиція дійсна 5 днів :D

Що тут з кешбеком, варто чи ні?!)
І що з власними грошима, є підвищений %?

За 5 днів - брехня, краще беріть "запрошення" з підпису когось із форумчан (у мене зелена строка у пілписі), тоді обом капне по 50 грн. :)
На власні підвищений наприклад на червень таке:
Як бачите, я собі нічого не вибрав, бо маю Б5, КОКО-К, Ідею, Спорт, та NewCard :)



Зображення
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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