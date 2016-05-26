Driver написав:Друзья, подскажите, если у человека уже есть Универсальная А-Банка, то получится ли насвинорылить 2х50 грн, если менять её на Зелёную по рефералке?
Всё получится и рефералка даже не нужна. Просто посылаете ему приглашение на его номер тела со своего смартфоновского акка, ему приходит приглашение, ваш человек идёт получает зелёную (его унивесальную аннулируют? но счёт останется тот же) и к вечеру вам обоим начислят по полтиннику кэшбека. Всё
Driver написав:Друзья, подскажите, если у человека уже есть Универсальная А-Банка, то получится ли насвинорылить 2х50 грн, если менять её на Зелёную по рефералке?
Всё получится и рефералка даже не нужна. Просто посылаете ему приглашение на его номер тела со своего смартфоновского акка, ему приходит приглашение, ваш человек идёт получает зелёную (его унивесальную аннулируют? но счёт останется тот же) и к вечеру вам обоим начислят по полтиннику кэшбека. Всё