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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1639164016411642

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:02

  Striker написав:ут есть резалка лимита, как в Привате

https://limit.a-bank.com.ua/limit/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:02

  Driver написав:Друзья, подскажите, если у человека уже есть Универсальная А-Банка, то получится ли насвинорылить 2х50 грн, если менять её на Зелёную по рефералке?
Всё получится и рефералка даже не нужна. Просто посылаете ему приглашение на его номер тела со своего смартфоновского акка, ему приходит приглашение, ваш человек идёт получает зелёную (его унивесальную аннулируют? но счёт останется тот же) и к вечеру вам обоим начислят по полтиннику кэшбека. Всё :wink:
Кассандра
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Повідомлень: 1054
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:10

  Кассандра написав:
  Driver написав:Друзья, подскажите, если у человека уже есть Универсальная А-Банка, то получится ли насвинорылить 2х50 грн, если менять её на Зелёную по рефералке?
Всё получится и рефералка даже не нужна. Просто посылаете ему приглашение на его номер тела со своего смартфоновского акка, ему приходит приглашение, ваш человек идёт получает зелёную (его унивесальную аннулируют? но счёт останется тот же) и к вечеру вам обоим начислят по полтиннику кэшбека. Всё :wink:

Буде нуль.
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wolt450
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