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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1639164016411642

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:02

  Striker написав:ут есть резалка лимита, как в Привате

https://limit.a-bank.com.ua/limit/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:02

  Driver написав:Друзья, подскажите, если у человека уже есть Универсальная А-Банка, то получится ли насвинорылить 2х50 грн, если менять её на Зелёную по рефералке?
Всё получится и рефералка даже не нужна. Просто посылаете ему приглашение на его номер тела со своего смартфоновского акка, ему приходит приглашение, ваш человек идёт получает зелёную (его унивесальную аннулируют? но счёт останется тот же) и к вечеру вам обоим начислят по полтиннику кэшбека. Всё :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:10

  Кассандра написав:
  Driver написав:Друзья, подскажите, если у человека уже есть Универсальная А-Банка, то получится ли насвинорылить 2х50 грн, если менять её на Зелёную по рефералке?
Всё получится и рефералка даже не нужна. Просто посылаете ему приглашение на его номер тела со своего смартфоновского акка, ему приходит приглашение, ваш человек идёт получает зелёную (его унивесальную аннулируют? но счёт останется тот же) и к вечеру вам обоим начислят по полтиннику кэшбека. Всё :wink:

Буде нуль.
Рефералки тільки для нових клієнтів
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wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:29

  ukrprom2014 написав:За 5 днів - брехня, краще беріть "запрошення" з підпису когось із форумчан (у мене зелена строка у пілписі), тоді обом капне по 50 грн. :)
На власні підвищений наприклад на червень таке:
Як бачите, я собі нічого не вибрав, бо маю Б5, КОКО-К, Ідею, Спорт, та NewCard :)

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Кэшбек на кино? Они ещё и глумятся)))

Повышенные категории если платишь своими?
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:30

_PORT_UA
Если катаетесь на такси и ходите в кинотеатры, если у Вас есть домашние животные, то смысл есть взять. Ну или же у Вас нет Пудры и Коко кредитки, тогда карта точно должна быть в кармане.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:39

  Adast написав:
  ukrprom2014 написав:За 5 днів - брехня, краще беріть "запрошення" з підпису когось із форумчан (у мене зелена строка у пілписі), тоді обом капне по 50 грн. :)
На власні підвищений наприклад на червень таке:
Як бачите, я собі нічого не вибрав, бо маю Б5, КОКО-К, Ідею, Спорт, та NewCard :)

Зображення

Кэшбек на кино? Они ещё и глумятся)))

Повышенные категории если платишь своими?


Вот взял себе билети по 60 гривен, в Киев, Проспект. Сейчас идет хорошая акция (4 человека - 285 грн). Срок использования - любой фильм на протяжении 6 месяцев, после окончания карантина. Категория кино - рулит).
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:45

  wolt450 написав:
  Кассандра написав:
  Driver написав:Друзья, подскажите, если у человека уже есть Универсальная А-Банка, то получится ли насвинорылить 2х50 грн, если менять её на Зелёную по рефералке?
Всё получится и рефералка даже не нужна. Просто посылаете ему приглашение на его номер тела со своего смартфоновского акка, ему приходит приглашение, ваш человек идёт получает зелёную (его унивесальную аннулируют, но счёт останется тот же) и к вечеру вам обоим начислят по полтиннику кэшбека. Всё :wink:

Буде нуль.
Рефералки тільки для нових клієнтів

Вот тока не надо писать о том, о чём не в курсе. Я писала про приглашение в виде смс, а не про рефералку. Если у клиента ещё нет зелёной, то всё проходит на ура! После приглашения приходит смс приглашаемому, а далее по тексту выше.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:35

  omb написав:emeta и сэпить очень удобно, один раз перевел и приложение сразу шаблон запоминает, в течении часа +- деньги прилетают в рабочее время


горячка просто уверяла, что в приложении А24 платеж по Украине с той же комиссией что и p2p
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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