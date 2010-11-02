Driver написав:Друзья, подскажите, если у человека уже есть Универсальная А-Банка, то получится ли насвинорылить 2х50 грн, если менять её на Зелёную по рефералке?
Всё получится и рефералка даже не нужна. Просто посылаете ему приглашение на его номер тела со своего смартфоновского акка, ему приходит приглашение, ваш человек идёт получает зелёную (его унивесальную аннулируют? но счёт останется тот же) и к вечеру вам обоим начислят по полтиннику кэшбека. Всё
Driver написав:Друзья, подскажите, если у человека уже есть Универсальная А-Банка, то получится ли насвинорылить 2х50 грн, если менять её на Зелёную по рефералке?
Всё получится и рефералка даже не нужна. Просто посылаете ему приглашение на его номер тела со своего смартфоновского акка, ему приходит приглашение, ваш человек идёт получает зелёную (его унивесальную аннулируют? но счёт останется тот же) и к вечеру вам обоим начислят по полтиннику кэшбека. Всё
ukrprom2014 написав:За 5 днів - брехня, краще беріть "запрошення" з підпису когось із форумчан (у мене зелена строка у пілписі), тоді обом капне по 50 грн. На власні підвищений наприклад на червень таке: Як бачите, я собі нічого не вибрав, бо маю Б5, КОКО-К, Ідею, Спорт, та NewCard
ukrprom2014 написав:За 5 днів - брехня, краще беріть "запрошення" з підпису когось із форумчан (у мене зелена строка у пілписі), тоді обом капне по 50 грн. На власні підвищений наприклад на червень таке: Як бачите, я собі нічого не вибрав, бо маю Б5, КОКО-К, Ідею, Спорт, та NewCard
Кэшбек на кино? Они ещё и глумятся)))
Повышенные категории если платишь своими?
Вот взял себе билети по 60 гривен, в Киев, Проспект. Сейчас идет хорошая акция (4 человека - 285 грн). Срок использования - любой фильм на протяжении 6 месяцев, после окончания карантина. Категория кино - рулит).
Driver написав:Друзья, подскажите, если у человека уже есть Универсальная А-Банка, то получится ли насвинорылить 2х50 грн, если менять её на Зелёную по рефералке?
Всё получится и рефералка даже не нужна. Просто посылаете ему приглашение на его номер тела со своего смартфоновского акка, ему приходит приглашение, ваш человек идёт получает зелёную (его унивесальную аннулируют, но счёт останется тот же) и к вечеру вам обоим начислят по полтиннику кэшбека. Всё
Буде нуль. Рефералки тільки для нових клієнтів
Вот тока не надо писать о том, о чём не в курсе. Я писала про приглашение в виде смс, а не про рефералку. Если у клиента ещё нет зелёной, то всё проходит на ура! После приглашения приходит смс приглашаемому, а далее по тексту выше.