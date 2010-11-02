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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 09:55
Оновився додаток А24.
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ricardo
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Додано: Сер 10 чер, 2020 10:03
5% на залишок коштів, так і було на Зеленій, чи то зараз змінили?
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ricardo
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Додано: Сер 10 чер, 2020 10:14
ricardo написав:
5% на залишок коштів, так і було на Зеленій, чи то зараз змінили?
змінили, було 10%
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velvet
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Додано: Сер 10 чер, 2020 10:38
ricardo написав:
5% на залишок коштів, так і було на Зеленій, чи то зараз змінили?
для действующих клиентов с 10.07.20
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Hemi
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Додано: Сер 10 чер, 2020 11:07
Hemi ну к этому все и идет, он форвард ставки депо обновил % ниже, чем на коко в свободном доступе...
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omb
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