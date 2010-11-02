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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1640164116421643

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 09:55

Re: А-Банк

Оновився додаток А24.
ricardo
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Повідомлень: 489
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:03

Re: А-Банк

5% на залишок коштів, так і було на Зеленій, чи то зараз змінили?
ricardo
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Повідомлень: 489
З нами з: 20.03.09
Подякував: 317 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:14

  ricardo написав:5% на залишок коштів, так і було на Зеленій, чи то зараз змінили?

змінили, було 10%
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velvet
 
Повідомлень: 2743
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Подякував: 16 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:38

  ricardo написав:5% на залишок коштів, так і було на Зеленій, чи то зараз змінили?
для действующих клиентов с 10.07.20
Hemi
 
Повідомлень: 21
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:07

Hemi ну к этому все и идет, он форвард ставки депо обновил % ниже, чем на коко в свободном доступе...
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  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1357
З нами з: 08.04.14
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