|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 09:55
Оновився додаток А24.
-
ricardo
-
-
- Повідомлень: 489
- З нами з: 20.03.09
- Подякував: 317 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 10:03
5% на залишок коштів, так і було на Зеленій, чи то зараз змінили?
-
ricardo
-
-
- Повідомлень: 489
- З нами з: 20.03.09
- Подякував: 317 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 10:14
ricardo написав:
5% на залишок коштів, так і було на Зеленій, чи то зараз змінили?
змінили, було 10%
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 2743
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 325 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 10:38
ricardo написав:
5% на залишок коштів, так і було на Зеленій, чи то зараз змінили?
для действующих клиентов с 10.07.20
-
Hemi
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 13.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:07
Hemi ну к этому все и идет, он форвард ставки депо обновил % ниже, чем на коко в свободном доступе...
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1357
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:47
Получил карту. Из приятного - карта аж до 2027-го года. На этом приятное заканчивается) Даже в Привате я не видел таких стрёмных клиентов, как сегодня. Когда получал карту, специалист параллельно отвечала в чате поддержки) За углом девушка обзванивала клиентов и впаривала им всякую дичь. Договора на карту никакого нет, но это не только тут такое. За активацию карты ничего не говорили, как тут выше писали, что надо мобилку пополнить и т.д. В общем, если не ходить в отделение, то норм.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 601
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:57
Striker написав:
В общем, если не ходить в отделение, то норм.
Як добре, що встиг стати клієнтом онлайн. Є таки плюс у віддаленій верифікації.
Вам відмовили і пропонували верифікувати мобільний у відділенні чи фізичний пластик був потрібен?
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 1154
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 267 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 13:13
stryzhko написав:
Вам відмовили і пропонували верифікувати мобільний у відділенні чи фізичний пластик був потрібен?
Пластик был нужен. Утром звонили и спрашивали, курьером доставить или в отделении получить. А отделение у меня с окна видно.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 601
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 13:26
Striker написав:
Даже в Привате я не видел таких стрёмных клиентов, как сегодня. Когда получал карту, специалист параллельно отвечала в чате поддержки) За углом девушка обзванивала клиентов и впаривала им всякую дичь.
Если Вы свинорыл, то нужно ж где-то брать и оленей
Отримай бонус при оформленні карток:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2277
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 13:38
Вчора запросили у вайбері отримати кредитку, сьогодні оформив онлайн на все про все хвилин 30, сподобалось що швидко, карта віртуальна.
А от 50 грн щоб отримати за запрошення, треба якусь операцію провести чи як?
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2844
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 580 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|86666
|10167469
|
|
|6761
|875426
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18077
|2547409
|
Сер 10 чер, 2020 11:21
Alien
|