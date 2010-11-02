|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 14:22
Rainbow та не, просто получить ее по идее и активировать
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1362
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 15:38
Кстати, забыл упомянуть, что специалист что-то кликала при оформлении моей карты в какой-то софтине, в левом верхнем углу которой был логитип Привата
.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 604
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 15:51
Rainbow написав:
А от 50 грн щоб отримати за запрошення, треба якусь операцію провести чи як?
Прийдеться, бо щоб вивести кешбек, треба набрати не менша 100 бонусних грн, хіба ще за відкриття переказом дадуть кешбеку. Може бути не скоро від банку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3453
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 410 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 15:53
Striker написав:
Кстати, забыл упомянуть, что специалист что-то кликала при оформлении моей карты в какой-то софтине, в левом верхнем углу которой был логитип Привата
.
Не може бути
. Ех новачки, скільки ж Вам ще "открытий чудных готовит просвещенья дух"
.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 188
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 16:37
Alien написав: Striker написав:
Кстати, забыл упомянуть, что специалист что-то кликала при оформлении моей карты в какой-то софтине, в левом верхнем углу которой был логитип Привата
.
Не може бути
. Ех новачки, скільки ж Вам ще "открытий чудных готовит просвещенья дух"
.
Не, ну я знаю, что Акцент это практически бывший Приват, но хоть бы логотип поменяли на новый)
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 604
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 17:14
Striker
как по мне, то они копируют как могут у мони
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1362
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 18:49
Striker написав:
Не, ну я знаю, что Акцент это практически бывший Приват, но хоть бы логотип поменяли на новый)
Дорого і софт той не для Вас. Краще зайдіть на ІБ помилуйтесь, оцініть роботу депозитного модулю - Вам Прихват цукерочкою здасться.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4469
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:28
С 01.07.20 % на остаток по зеленой карте будет-5%.
Востаннє редагувалось lubarec
в Сер 10 чер, 2020 19:54, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
-
lubarec
-
-
- Повідомлень: 376
- З нами з: 21.03.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:41
lubarec написав:
С завтрешнего дня % на остаток по зеленой карте будет-5%.
З 1 липня. Зверху вже писали.
-
ricardo
-
-
- Повідомлень: 491
- З нами з: 20.03.09
- Подякував: 317 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:11
С такими приколами (5% на текущий) Шарик опять может стать интересным несмотря на 0.2% комисс.
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1255
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien
, jay2004
, Monk23
і 11 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|86679
|10168891
|
|
|41015
|4972437
|
|
|6781
|876533
|
|