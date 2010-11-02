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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1642164316441645>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:22

Rainbow та не, просто получить ее по идее и активировать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1362
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:38

Кстати, забыл упомянуть, что специалист что-то кликала при оформлении моей карты в какой-то софтине, в левом верхнем углу которой был логитип Привата. :shock:
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:51

Re: А-Банк

  Rainbow написав:А от 50 грн щоб отримати за запрошення, треба якусь операцію провести чи як?



Прийдеться, бо щоб вивести кешбек, треба набрати не менша 100 бонусних грн, хіба ще за відкриття переказом дадуть кешбеку. Може бути не скоро від банку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:53

  Striker написав:Кстати, забыл упомянуть, что специалист что-то кликала при оформлении моей карты в какой-то софтине, в левом верхнем углу которой был логитип Привата. :shock:

Не може бути :roll: . Ех новачки, скільки ж Вам ще "открытий чудных готовит просвещенья дух" :lol: .
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:37

  Alien написав:
  Striker написав:Кстати, забыл упомянуть, что специалист что-то кликала при оформлении моей карты в какой-то софтине, в левом верхнем углу которой был логитип Привата. :shock:

Не може бути :roll: . Ех новачки, скільки ж Вам ще "открытий чудных готовит просвещенья дух" :lol: .

Не, ну я знаю, что Акцент это практически бывший Приват, но хоть бы логотип поменяли на новый)
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлень: 604
З нами з: 15.02.20
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Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:14

Striker как по мне, то они копируют как могут у мони :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1362
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:49

  Striker написав:Не, ну я знаю, что Акцент это практически бывший Приват, но хоть бы логотип поменяли на новый)

Дорого і софт той не для Вас. Краще зайдіть на ІБ помилуйтесь, оцініть роботу депозитного модулю - Вам Прихват цукерочкою здасться.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:28

Re: А-Банк

С 01.07.20 % на остаток по зеленой карте будет-5%.
Востаннє редагувалось lubarec в Сер 10 чер, 2020 19:54, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:41

  lubarec написав:С завтрешнего дня % на остаток по зеленой карте будет-5%.

З 1 липня. Зверху вже писали.
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:11

Re: А-Банк

С такими приколами (5% на текущий) Шарик опять может стать интересным несмотря на 0.2% комисс.
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