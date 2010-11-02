в мобільному додатку вже мабуть 1 липня, бо вже світить ці 5%
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:13
в мобільному додатку вже мабуть 1 липня, бо вже світить ці 5%
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:26
Re: А-Банк
В мене новини в додатоку пишуть, що з 10.07.2020 (з десятого липня)
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:28
Re: А-Банк
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
|