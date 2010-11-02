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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:13

  ricardo написав:
  lubarec написав:С завтрешнего дня % на остаток по зеленой карте будет-5%.

З 1 липня. Зверху вже писали.

в мобільному додатку вже мабуть 1 липня, бо вже світить ці 5%
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:26

Re: А-Банк

В мене новини в додатоку пишуть, що з 10.07.2020 (з десятого липня) :)
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:28

Re: А-Банк

  Prestol написав:В мене новини в додатоку пишуть, що з 10.07.2020 (з десятого липня)

Та с 10 :)
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ingtrans
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