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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:13
ricardo написав: lubarec написав:
С завтрешнего дня % на остаток по зеленой карте будет-5%.
З 1 липня. Зверху вже писали.
в мобільному додатку вже мабуть 1 липня, бо вже світить ці 5%
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Додано: Сер 10 чер, 2020 20:26
В мене новини в додатоку пишуть, що з 10.07.2020 (з десятого липня)
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Prestol
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Додано: Сер 10 чер, 2020 20:28
Prestol написав:
В мене новини в додатоку пишуть, що з 10.07.2020 (з десятого липня)
Та с 10
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Додано: Сер 10 чер, 2020 21:27
Amid написав:
С такими приколами (5% на текущий) Шарик опять может стать интересным несмотря на 0.2% комисс.
Ви спочатку сходіть на гілку і почитайте, що там відбувається - там масовий забій парнокопитних.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 10 чер, 2020 21:55
klug
Да минёт нас чаша сия (в смысле, меня пока это не коснулось, хотя насвинячил там бессовестно.)
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Amid
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Додано: Сер 10 чер, 2020 22:07
а що ви там "свинячили" в тому жлобусі
акції якісь, чи КБ-ки?..
і за що він так почав рвати свиней та кабанів
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greenozon
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Додано: Сер 10 чер, 2020 22:08
Striker написав:
Получил карту. Из приятного - карта аж до 2027-го года. На этом приятное заканчивается) Даже в Привате я не видел таких стрёмных клиентов, как сегодня. Когда получал карту, специалист параллельно отвечала в чате поддержки) За углом девушка обзванивала клиентов и впаривала им всякую дичь. Договора на карту никакого нет, но это не только тут такое. За активацию карты ничего не говорили, как тут выше писали, что надо мобилку пополнить и т.д. В общем, если не ходить в отделение, то норм.
Ну, мне вместе с картой выдали анкету. Она заменяет договор
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Bosstone
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Додано: Сер 10 чер, 2020 22:10
Rainbow написав:
Вчора запросили у вайбері отримати кредитку, сьогодні оформив онлайн на все про все хвилин 30, сподобалось що швидко, карта віртуальна.
А от 50 грн щоб отримати за запрошення, треба якусь операцію провести чи як?
Мне пришли автоматом после активации.
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Bosstone
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