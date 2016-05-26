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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:13

  ricardo написав:
  lubarec написав:С завтрешнего дня % на остаток по зеленой карте будет-5%.

З 1 липня. Зверху вже писали.

в мобільному додатку вже мабуть 1 липня, бо вже світить ці 5%
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:26

Re: А-Банк

В мене новини в додатоку пишуть, що з 10.07.2020 (з десятого липня) :)
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:28

Re: А-Банк

  Prestol написав:В мене новини в додатоку пишуть, що з 10.07.2020 (з десятого липня)

Та с 10 :)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:27

  Amid написав:С такими приколами (5% на текущий) Шарик опять может стать интересным несмотря на 0.2% комисс.

Ви спочатку сходіть на гілку і почитайте, що там відбувається - там масовий забій парнокопитних.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:55

klug
Да минёт нас чаша сия (в смысле, меня пока это не коснулось, хотя насвинячил там бессовестно.)
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:07

а що ви там "свинячили" в тому жлобусі
акції якісь, чи КБ-ки?..
і за що він так почав рвати свиней та кабанів
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:08

  Striker написав:Получил карту. Из приятного - карта аж до 2027-го года. На этом приятное заканчивается) Даже в Привате я не видел таких стрёмных клиентов, как сегодня. Когда получал карту, специалист параллельно отвечала в чате поддержки) За углом девушка обзванивала клиентов и впаривала им всякую дичь. Договора на карту никакого нет, но это не только тут такое. За активацию карты ничего не говорили, как тут выше писали, что надо мобилку пополнить и т.д. В общем, если не ходить в отделение, то норм. :D

Ну, мне вместе с картой выдали анкету. Она заменяет договор
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:10

  Rainbow написав:Вчора запросили у вайбері отримати кредитку, сьогодні оформив онлайн на все про все хвилин 30, сподобалось що швидко, карта віртуальна.

А от 50 грн щоб отримати за запрошення, треба якусь операцію провести чи як?

Мне пришли автоматом после активации.
Bosstone
 
Повідомлень: 1462
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Подякував: 601 раз.
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