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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 00:29

  klug написав:
  emeta написав:
  omb написав:emeta и сэпить очень удобно, один раз перевел и приложение сразу шаблон запоминает, в течении часа +- деньги прилетают в рабочее время


горячка просто уверяла, что в приложении А24 платеж по Украине с той же комиссией что и p2p

Яка мораль у байки?


разобраться с тарифами карты
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emeta
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