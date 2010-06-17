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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1643164416451646

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
39
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 00:29

  klug написав:
  emeta написав:
  omb написав:emeta и сэпить очень удобно, один раз перевел и приложение сразу шаблон запоминает, в течении часа +- деньги прилетают в рабочее время


горячка просто уверяла, что в приложении А24 платеж по Украине с той же комиссией что и p2p

Яка мораль у байки?


разобраться с тарифами карты
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emeta
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 08:56

emeta та не, лучше на форуме спросить :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:51

Доброе время суток , форумчане.
от А-банка пришло уведомление, что с 10.07. на остаток по карте собств.средств от 100 грн будет начисляться 5% годовых, вместо 10%, как было ранее. Сообщение пришло на Зелену кредитку. Может, кому-то пригодится. :oops:
duvr100
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:08

Re: А-Банк

  duvr100 написав:что с 10.07. на остаток по карте собств.средств от 100 грн будет начисляться 5% годовых

Третій раз в цій гілці про 5%.
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:48

Re: А-Банк

С кдв ломбарда через п2п другими агрегаторами бабулес высасывает с комиссией или без?

Смотрю при попытке перевести на кругую карту из приложения абанки мзду насчитывает на ура.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:19

escobar, без
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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