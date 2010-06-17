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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 00:29
klug написав: emeta написав: omb написав:emeta
и сэпить очень удобно, один раз перевел и приложение сразу шаблон запоминает, в течении часа +- деньги прилетают в рабочее время
горячка просто уверяла, что в приложении А24 платеж по Украине с той же комиссией что и p2p
Яка мораль у байки?
разобраться с тарифами карты
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Чет 11 чер, 2020 08:56
emeta
та не, лучше на форуме спросить
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Додано: Чет 11 чер, 2020 13:51
Доброе время суток , форумчане.
от А-банка пришло уведомление, что с 10.07. на остаток по карте собств.средств от 100 грн будет начисляться 5% годовых, вместо 10%, как было ранее. Сообщение пришло на Зелену кредитку. Может, кому-то пригодится.
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duvr100
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Додано: Чет 11 чер, 2020 14:08
duvr100 написав:
что с 10.07. на остаток по карте собств.средств от 100 грн будет начисляться 5% годовых
Третій раз в цій гілці про 5%.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:48
С кдв ломбарда через п2п другими агрегаторами бабулес высасывает с комиссией или без?
Смотрю при попытке перевести на кругую карту из приложения абанки мзду насчитывает на ура.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
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escobar
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:19
escobar, без
... делайте хоть что-нибудь!
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