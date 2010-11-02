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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:53
Когда должен начислиться кэшбэк по рефке? Получил карту в среду, ещё нет.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:02
Striker написав:
Когда должен начислиться кэшбэк по рефке? Получил карту в среду, ещё нет.
Тут були преценденти - що отримували з боями, через півроку...((
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:15
Striker написав:
Когда должен начислиться кэшбэк по рефке? Получил карту в среду, ещё нет.
пинкод сменили? типа для активации
Кешбечные карты!
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:23
Striker написав:
Когда должен начислиться кэшбэк по рефке? Получил карту в среду, ещё нет.
У меня начислен был сразу - выйдя из отделения проверил, уже все было.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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