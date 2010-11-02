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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1644164516461647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:53

Когда должен начислиться кэшбэк по рефке? Получил карту в среду, ещё нет.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
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  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:02

  Striker написав:Когда должен начислиться кэшбэк по рефке? Получил карту в среду, ещё нет.


Тут були преценденти - що отримували з боями, через півроку...((
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:15

  Striker написав:Когда должен начислиться кэшбэк по рефке? Получил карту в среду, ещё нет.
пинкод сменили? типа для активации
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:23

  Striker написав:Когда должен начислиться кэшбэк по рефке? Получил карту в среду, ещё нет.

У меня начислен был сразу - выйдя из отделения проверил, уже все было.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:05

Re: А-Банк

  jay2004 написав:Тут були преценденти - що отримували з боями, через півроку...((
З вересня 2019 року мені доплатили за підвищенний кешбек до мого ДР за приведення друзів.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2034
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:09

ГеннадийUA
Кто шел по моей рефке https://a-bank.com.ua/green?utm_source=REFERAL&utm_manager=4USGNTT1ENY0&utm_comment=SITE , говорили что приходит в тот же день как получили карту.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:16

Re: А-Банк

ukrprom2014, пруфы на сообщения надо, а не ссылку свою постить :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2034
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:24

А-Банк підключено до сервісу check.gov.ua це означає, що вам більше не потрібно носити паперові квитанції про оплату послуг працівникам державних установ або у будь-яких інших ситуаціях
Як це працює
Оплачуєте послугу через додаток monobank (можна просто у присутності працівника держустанови).
Натискаєте на потрібну операцію у виписці.
Повідомляєте номер квитанції (у деталях транзакції є 16-значний номер квитанції, який копіюється під час довгого натискання)
Працівник перевіряє квитанцію на check.gov.ua
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:58

  omb написав:
  Striker написав:Когда должен начислиться кэшбэк по рефке? Получил карту в среду, ещё нет.
пинкод сменили? типа для активации

Я в отделении сделал свой пин. Карта вроде как активирована.
До этого переходил по рефке, оставил ФИО и телефон. Пришло смс с ссылкой на приложение, скачал, сфоткал. На следующий день позвонили с колл-центра, потом пошел в отделение.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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