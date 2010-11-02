А-Банк
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:53
Когда должен начислиться кэшбэк по рефке? Получил карту в среду, ещё нет.
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Striker
Повідомлень: 612
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:02
Striker написав:
Когда должен начислиться кэшбэк по рефке? Получил карту в среду, ещё нет.
Тут були преценденти - що отримували з боями, через півроку...((
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jay2004
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:15
Striker написав:
Когда должен начислиться кэшбэк по рефке? Получил карту в среду, ещё нет.
пинкод сменили? типа для активации
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:23
Striker написав:
Когда должен начислиться кэшбэк по рефке? Получил карту в среду, ещё нет.
У меня начислен был сразу - выйдя из отделения проверил, уже все было.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:05
jay2004 написав:
Тут були преценденти - що отримували з боями, через півроку...((
З вересня 2019 року мені доплатили за підвищенний кешбек до мого ДР за приведення друзів.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Повідомлень: 2034
З нами з: 08.03.18
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:09
ГеннадийUA
Кто шел по моей рефке
https://a-bank.com.ua/green?utm_source=REFERAL&utm_manager=4USGNTT1ENY0&utm_comment=SITE
, говорили что приходит в тот же день как получили карту.
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ukrprom2014
Повідомлень: 1702
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:16
ukrprom2014, пруфы на сообщения надо, а не ссылку свою постить
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Повідомлень: 2034
З нами з: 08.03.18
Подякував: 136 раз.
Подякували: 270 раз.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:24
А-Банк підключено до сервісу check.gov.ua це означає, що вам більше не потрібно носити паперові квитанції про оплату послуг працівникам державних установ або у будь-яких інших ситуаціях
Як це працює Оплачуєте послугу через додаток monobank (можна просто у присутності працівника держустанови). Натискаєте на потрібну операцію у виписці. Повідомляєте номер квитанції (у деталях транзакції є 16-значний номер квитанції, який копіюється під час довгого натискання) Працівник перевіряє квитанцію на check.gov.ua
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL -10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Повідомлень: 1702
З нами з: 09.03.14
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:58
omb написав: Striker написав:
Когда должен начислиться кэшбэк по рефке? Получил карту в среду, ещё нет.
пинкод сменили? типа для активации
Я в отделении сделал свой пин. Карта вроде как активирована.
До этого переходил по рефке, оставил ФИО и телефон. Пришло смс с ссылкой на приложение, скачал, сфоткал. На следующий день позвонили с колл-центра, потом пошел в отделение.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д. Регистрируйся по ссылке: https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты: +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Повідомлень: 612
З нами з: 15.02.20
Подякував: 43 раз.
Подякували: 44 раз.
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