omb
Пожаловался. Ответили: "Начисление бонусов проходит автоматически в течение 14 дней".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:31
omb
Пожаловался. Ответили: "Начисление бонусов проходит автоматически в течение 14 дней".
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