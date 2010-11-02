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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1645164616471648

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:31

omb
Пожаловался. Ответили: "Начисление бонусов проходит автоматически в течение 14 дней".
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:47

  ukrprom2014 написав:А-Банк підключено до сервісу check.gov.ua це означає, що вам більше не потрібно носити паперові квитанції про оплату послуг працівникам державних установ або у будь-яких інших ситуаціях
Як це працює
Оплачуєте послугу через додаток monobank (можна просто у присутності працівника держустанови).
Натискаєте на потрібну операцію у виписці.
Повідомляєте номер квитанції (у деталях транзакції є 16-значний номер квитанції, який копіюється під час довгого натискання)
Працівник перевіряє квитанцію на check.gov.ua

Як А-Банкою заплатили через додаток котобанку? Для цього потрібна спеціальна легенда чи рефералка?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:52

klug та просто оплачиваешь а-банком и проверяется чек на специальном сайте
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:57

Re: А-Банк

  Striker написав:Пожаловался. Ответили: "Начисление бонусов проходит автоматически в течение 14 дней".
Это у них стандартная фраза по выплате кешбека за рефссылкой.
Мне в прошлом месяце в тихую выплатили кешбек по рефссылке. Чел решил удалённо оформить. Он написал и я звонил, когда на 14-ый день не было кешбека.

PS Электронную почту они оперативно читают, возможно, что от содержания зависит. :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:59

  omb написав:klug та просто оплачиваешь а-банком и проверяется чек на специальном сайте

Питання було в іншому. Думаю, що ukrprom2014 зрозумів
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:03

MASolomko
В общем, жду 14 дней, потом снова в чат, если не будет. По Вашей рефке, кстати. :D
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:20

  MASolomko написав:
  jay2004 написав:Тут були преценденти - що отримували з боями, через півроку...((
З вересня 2019 року мені доплатили за підвищенний кешбек до мого ДР за приведення друзів.

А мне так и не доплатили. Не посчитать даже количество обращений на ГЛ за пол года. В конечном итоге списали на технарей, которые не подтвердили отправленную СМС, которую я фиксировал в телефоне и представлял и в отделении и на фото в обращениях, которые фиксировали. :mrgreen:
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:26

Re: А-Банк

  Striker написав:По Вашей рефке, кстати. :D
Спасибо за внимание к подписи в моих сообщениях :)
Как только поступит кешбек, я сообщу через личку.

  Striker написав:В общем, жду 14 дней, потом снова в чат, если не будет.
Фактически поддержка при обращении может сразу увидеть есть ли факт перехода по рефссылке или нет.

Порой они для более детального рассмотрения вопроса могут запросить финансовый номер друга, который дал ссылку.

  ruvex написав:А мне так и не доплатили.
Мне ж тоже. Я частицу НЕ пропустил :/

Реально я с ними по хорошему общаюсь, кормили, что свяжутся со мной. Вот сегодня реально связались в течение 25 минут после получения ответа от них по почте и течение 50 минут после отправки им письма на почту. Могут, когда захотят. )

Но представитель уведомил, что в течение 15 минут инцидент будет решен — у них часы видимо сломались.

// Обновлено
Вот 15 минут = 3 часам. Выплатили, вопрос закрыт.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:59

  MASolomko написав:
  ruvex написав:А мне так и не доплатили.
Мне ж тоже. Я частицу НЕ пропустил :/

Реально я с ними по хорошему общаюсь, кормили, что свяжутся со мной. Вот сегодня реально связались в течение 25 минут после получения ответа от них по почте и течение 50 минут после отправки им письма на почту. Могут, когда захотят. )

Но представитель уведомил, что в течение 15 минут инцидент будет решен — у них часы видимо сломались.

// Обновлено
Вот 15 минут = 3 часам. Выплатили, вопрос закрыт.

Да я тоже не громил, напоминал и фиксировали обращения.
Потом закрыли вопрос так, как написал. Я свою часть условий выполнил, пусть будет на их совести. Друзья карты закроют, моя пока на полке, в карантине. :mrgreen:
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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