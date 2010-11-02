omb
Пожаловался. Ответили: "Начисление бонусов проходит автоматически в течение 14 дней".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:31
omb
Пожаловался. Ответили: "Начисление бонусов проходит автоматически в течение 14 дней".
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:47
Як А-Банкою заплатили через додаток котобанку? Для цього потрібна спеціальна легенда чи рефералка?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:52
klug та просто оплачиваешь а-банком и проверяется чек на специальном сайте
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:57
Re: А-Банк
Это у них стандартная фраза по выплате кешбека за рефссылкой.
Мне в прошлом месяце в тихую выплатили кешбек по рефссылке. Чел решил удалённо оформить. Он написал и я звонил, когда на 14-ый день не было кешбека.
PS Электронную почту они оперативно читают, возможно, что от содержания зависит.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:59
Питання було в іншому. Думаю, що ukrprom2014 зрозумів
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:03
MASolomko
В общем, жду 14 дней, потом снова в чат, если не будет. По Вашей рефке, кстати.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:20
А мне так и не доплатили. Не посчитать даже количество обращений на ГЛ за пол года. В конечном итоге списали на технарей, которые не подтвердили отправленную СМС, которую я фиксировал в телефоне и представлял и в отделении и на фото в обращениях, которые фиксировали.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:26
Re: А-Банк
Спасибо за внимание к подписи в моих сообщениях
Как только поступит кешбек, я сообщу через личку.
Фактически поддержка при обращении может сразу увидеть есть ли факт перехода по рефссылке или нет.
Порой они для более детального рассмотрения вопроса могут запросить финансовый номер друга, который дал ссылку.
Мне ж тоже. Я частицу НЕ пропустил :/
Реально я с ними по хорошему общаюсь, кормили, что свяжутся со мной. Вот сегодня реально связались в течение 25 минут после получения ответа от них по почте и течение 50 минут после отправки им письма на почту. Могут, когда захотят. )
Но представитель уведомил, что в течение 15 минут инцидент будет решен — у них часы видимо сломались.
// Обновлено
Вот 15 минут = 3 часам. Выплатили, вопрос закрыт.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:59
Да я тоже не громил, напоминал и фиксировали обращения.
Потом закрыли вопрос так, как написал. Я свою часть условий выполнил, пусть будет на их совести. Друзья карты закроют, моя пока на полке, в карантине.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:04
Re: А-Банк
А где-то в веб-версии интернет-банкинга отображаются эти заявки в работе, как это сделано в Приват24?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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