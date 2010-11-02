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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1646164716481649

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:11

  ruvex написав:
  MASolomko написав:
  jay2004 написав:Тут були преценденти - що отримували з боями, через півроку...((
З вересня 2019 року мені доплатили за підвищенний кешбек до мого ДР за приведення друзів.

А мне так и не доплатили. Не посчитать даже количество обращений на ГЛ за пол года. В конечном итоге списали на технарей, которые не подтвердили отправленную СМС, которую я фиксировал в телефоне и представлял и в отделении и на фото в обращениях, которые фиксировали. :mrgreen:

Скарга у відділенні допомогла в довгій боротьбі
вийшло все на вищий рівень відносно гарячок
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