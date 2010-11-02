|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:11
ruvex написав: MASolomko написав: jay2004 написав:
Тут були преценденти - що отримували з боями, через півроку...((
З вересня 2019 року мені доплатили за підвищенний кешбек до мого ДР за приведення друзів.
А мне так и не доплатили. Не посчитать даже количество обращений на ГЛ за пол года. В конечном итоге списали на технарей, которые не подтвердили отправленную СМС, которую я фиксировал в телефоне и представлял и в отделении и на фото в обращениях, которые фиксировали.
Скарга у відділенні допомогла в довгій боротьбі
вийшло все на вищий рівень відносно гарячок
промокод від Мінфіна UF9U733
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3361
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:37
wolt450
как всегда идущий - осилит дорогу
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1380
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|41069
|4977199
|
П'ят 12 чер, 2020 18:23
mustbe
|
|6840
|881437
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18148
|2550916
|
|