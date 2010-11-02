RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1646164716481649

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:11

  ruvex написав:
  MASolomko написав:
  jay2004 написав:Тут були преценденти - що отримували з боями, через півроку...((
З вересня 2019 року мені доплатили за підвищенний кешбек до мого ДР за приведення друзів.

А мне так и не доплатили. Не посчитать даже количество обращений на ГЛ за пол года. В конечном итоге списали на технарей, которые не подтвердили отправленную СМС, которую я фиксировал в телефоне и представлял и в отделении и на фото в обращениях, которые фиксировали. :mrgreen:

Скарга у відділенні допомогла в довгій боротьбі
вийшло все на вищий рівень відносно гарячок
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3361
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:37

wolt450 как всегда идущий - осилит дорогу :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1383
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:46

  MASolomko написав:
  ruvex написав:...напоминал и фиксировали обращения.
А где-то в веб-версии интернет-банкинга отображаются эти заявки в работе, как это сделано в Приват24?

В таком виде не нашел.
Фиксировал скринами и при следующем запросе аттачил.
Зображення
  wolt450 написав:Скарга у відділенні допомогла в довгій боротьбі
вийшло все на вищий рівень відносно гарячок

Сейчас нет возможности попасть в отделение. Спасибо, принял к сведению.
  omb написав:wolt450 как всегда идущий - осилит дорогу :)

Без сомнений.
Правда на вещи, которые должны выполняться автоматически, отношение полезности к потерянному времени у нас занимает огромный анти-клиентоориентированный промежуток даже не времени, а борьбы. Часто, к сожалению, мы по привычке забываем о целесообразности.
Адка, Шарик, Примат, Пумба, Ломбард ... это не нормально, но становится нормой.
п.с. Сори за многобукв.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9731
З нами з: 03.11.08
Подякував: 715 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:07

ruvex разные компы/телефоны, а там и операционки, а там и разные схемы оформления, понятно что могут быть нюансы...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1383
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1646164716481649
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: miltador і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8674, 8675, 8676
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86750 10176306
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 22:41
stryzhko
Банк Глобус 1 ... 683, 684, 685
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6848 882108
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 21:21
antey718
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4106, 4107, 4108
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41075 4977881
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 20:07
omb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.