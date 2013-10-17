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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1647164816491650>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:11

  ruvex написав:
  MASolomko написав:
  jay2004 написав:Тут були преценденти - що отримували з боями, через півроку...((
З вересня 2019 року мені доплатили за підвищенний кешбек до мого ДР за приведення друзів.

А мне так и не доплатили. Не посчитать даже количество обращений на ГЛ за пол года. В конечном итоге списали на технарей, которые не подтвердили отправленную СМС, которую я фиксировал в телефоне и представлял и в отделении и на фото в обращениях, которые фиксировали. :mrgreen:

Скарга у відділенні допомогла в довгій боротьбі
вийшло все на вищий рівень відносно гарячок
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:37

wolt450 как всегда идущий - осилит дорогу :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:46

  MASolomko написав:
  ruvex написав:...напоминал и фиксировали обращения.
А где-то в веб-версии интернет-банкинга отображаются эти заявки в работе, как это сделано в Приват24?

В таком виде не нашел.
Фиксировал скринами и при следующем запросе аттачил.
Зображення
  wolt450 написав:Скарга у відділенні допомогла в довгій боротьбі
вийшло все на вищий рівень відносно гарячок

Сейчас нет возможности попасть в отделение. Спасибо, принял к сведению.
  omb написав:wolt450 как всегда идущий - осилит дорогу :)

Без сомнений.
Правда на вещи, которые должны выполняться автоматически, отношение полезности к потерянному времени у нас занимает огромный анти-клиентоориентированный промежуток даже не времени, а борьбы. Часто, к сожалению, мы по привычке забываем о целесообразности.
Адка, Шарик, Примат, Пумба, Ломбард ... это не нормально, но становится нормой.
п.с. Сори за многобукв.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:07

ruvex разные компы/телефоны, а там и операционки, а там и разные схемы оформления, понятно что могут быть нюансы...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:17

Звонили из банка - предложили поучаствовать в зум-конференции с маркетинговым агенством Fedoriv о продуктах банка, как их сделать лучше. Замечания и пожелания. Я вроде как согласился.

Кидайте, у кого что там наболело - озвучу :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:52

Vorlon надеюсь согласились за не бесплатно? К примеру в прошлом году я дважды участвовал в подобных конференциях от "тикетс.юа" с их разрабами - так по 500 грн. за каждую они мне капнули тогда на мой счет в "тикетсах". И Вы если чё "требуйте долива пива..." :mrgreen: :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:05

Flamingo
Пообещали, но намного скромнее :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:08

Vorlon ну с паршивой овцы хоть шерсти клок :twisted:
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:10

  Vorlon написав:Звонили из банка - предложили поучаствовать в зум-конференции с маркетинговым агенством Fedoriv о продуктах банка, как их сделать лучше. Замечания и пожелания. Я вроде как согласился.

Кидайте, у кого что там наболело - озвучу :)

Я думаю, что замечания и пожелания свинорылов им не понравятся :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:53

Re: А-Банк

  Vorlon написав:о продуктах банка, как их сделать лучше. Замечания и пожелания.


мій далеко не повний список (з точки зору клієнта банку):
1) зробити онлайн обмін валют
як в ІБ так і в моб додатку
2)додати банк в програму Мінфіну "Бонус до депозиту"
3) додати МСС код у виписку
4) --
5) хоча б одне відділення щоб працювало по суботах
6) адресна розсилка (емейл) клієнтам показників банку і рекламація нових продуктів хоча б раз в квартал - чому цього ніхто не робить??
7) впровадити цікавіші програми лояльності, такі, яких немає в інших банках.
8) купівля-продаж металів
9) купівля-продаж монет
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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