jay2004 написав:Тут були преценденти - що отримували з боями, через півроку...((
З вересня 2019 року мені доплатили за підвищенний кешбек до мого ДР за приведення друзів.
А мне так и не доплатили. Не посчитать даже количество обращений на ГЛ за пол года. В конечном итоге списали на технарей, которые не подтвердили отправленную СМС, которую я фиксировал в телефоне и представлял и в отделении и на фото в обращениях, которые фиксировали.
Скарга у відділенні допомогла в довгій боротьбі вийшло все на вищий рівень відносно гарячок
ruvex написав:...напоминал и фиксировали обращения.
А где-то в веб-версии интернет-банкинга отображаются эти заявки в работе, как это сделано в Приват24?
В таком виде не нашел. Фиксировал скринами и при следующем запросе аттачил.
wolt450 написав:Скарга у відділенні допомогла в довгій боротьбі вийшло все на вищий рівень відносно гарячок
Сейчас нет возможности попасть в отделение. Спасибо, принял к сведению.
omb написав:wolt450 как всегда идущий - осилит дорогу
Без сомнений. Правда на вещи, которые должны выполняться автоматически, отношение полезности к потерянному времени у нас занимает огромный анти-клиентоориентированный промежуток даже не времени, а борьбы. Часто, к сожалению, мы по привычке забываем о целесообразности. Адка, Шарик, Примат, Пумба, Ломбард ... это не нормально, но становится нормой. п.с. Сори за многобукв.
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Vorlon надеюсь согласились за не бесплатно? К примеру в прошлом году я дважды участвовал в подобных конференциях от "тикетс.юа" с их разрабами - так по 500 грн. за каждую они мне капнули тогда на мой счет в "тикетсах". И Вы если чё "требуйте долива пива..."
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Vorlon написав:о продуктах банка, как их сделать лучше. Замечания и пожелания.
мій далеко не повний список (з точки зору клієнта банку): 1) зробити онлайн обмін валют як в ІБ так і в моб додатку 2)додати банк в програму Мінфіну "Бонус до депозиту" 3) додати МСС код у виписку 4) -- 5) хоча б одне відділення щоб працювало по суботах 6) адресна розсилка (емейл) клієнтам показників банку і рекламація нових продуктів хоча б раз в квартал - чому цього ніхто не робить?? 7) впровадити цікавіші програми лояльності, такі, яких немає в інших банках. купівля-продаж металів 9) купівля-продаж монет