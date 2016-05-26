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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1647164816491650

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:00

  greenozon написав:зробити онлайн обмін валют

Разве его нет сейчас?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:21

  greenozon написав:8 ) купівля-продаж металів
9) купівля-продаж монет

Так як правило фiлiя абанку сидить в одному примiщеннi з ломбардом, то думаю там сфери впливу чiтко подiленi. Як у тому анекдотi - банк не торгує насiнням, а я не даю в борг" :).
А до того ж про яку купівлю монет мова у п.9? Пам'ятні? Чи інвестиційні? Так перші у нас банки мають приймати лише по номіналу (то хто їм їх так понесе), а для приймання інвестиційних треба мати досить дорогу техніку, яку у нас в Україні собі дозволяє мати лише НБУ, тому інвестиційні монети з банків не купує ніхто.
Що стосується продажу монет то для щоб його започаткувати треба або отримувати в НБУ статус дистрибютора (що для а-банку скоріш за все не вигідно), або купувати монети в того ж НБУ (або в іноземних банків) по разовим замовленням (що ще менш вигідно, бо дефіцит тобі не продадуть, а непотріб буде важко продати вже самому банку)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:06

  Vorlon написав:Звонили из банка - предложили поучаствовать в зум-конференции с маркетинговым агенством Fedoriv о продуктах банка, как их сделать лучше. Замечания и пожелания. Я вроде как согласился.

Кидайте, у кого что там наболело - озвучу :)



Сравнять КБ за кредитные с КБ за свои
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:08

  Amid написав:
  Vorlon написав:
Кидайте, у кого что там наболело - озвучу :)



Сравнять КБ за кредитные с КБ за свои

это они легко, сами понимаете в какую сторону.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:08

novichok
1% на любые категории - выбирай, не хочу! :lol:
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 15 чер, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:09

Re: А-Банк

  Vorlon написав:Кидайте, у кого что там наболело - озвучу :)
1 Задолбали тянуть с заявками и создавать по несколько заявок на их ускорение.

2 Если что-то пообещли, то пусть выполняют, а не морозяться.

3 После получения карты и ПИН в СМС менеджер просит ее активировать покупкой/операцией на 100 грн.

4 Проработать свой мобильный клиент (в какой-то степени он тяжёлый, ряд функций запрятано непонятно где, нет описаний фишек) + отображать MCC в выписке и канал оплаты (лента, чип, бесконтакт, Gpay, интернет).

Чат из приложения убрать и перенести в нормальные менеджеры (даже Viber смотреться лучше, чем интергация Sender в приложение).

5 Разрешить к одному счету привязать карты разных платёжных систем (Visa/mastercard).

6 Наличие карты на доверенное лицо.

7 Разрешить в качестве жёлтой карты в грн выбирать тариф (КдВ или Уни).

8 Не лениться и работать над собой. Они оплатили абонемент здесь, но представителя нет, читать внимательно отзывы на Минфине
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MASolomko
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