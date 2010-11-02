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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 чер, 2020 08:11
Vorlon написав:
Звонили из банка - предложили поучаствовать в зум-конференции с маркетинговым агенством Fedoriv о продуктах банка, как их сделать лучше. Замечания и пожелания. Я вроде как согласился.
Кидайте, у кого что там наболело - озвучу
У меня ужасно наболело то, что нельзя процентами нормально пополнить депозит из веб-приложения: берет только целую часть (в гривнах), а копейки не дает ввести. Приходится делать пополнение через мобильный А24. Ужасно неудобно(
Остальное уже озвучили.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 23:41
Vorlon написав:
Звонили из банка - предложили поучаствовать в зум-конференции с маркетинговым агенством Fedoriv о продуктах банка, как их сделать лучше. Замечания и пожелания. Я вроде как согласился.
Кидайте, у кого что там наболело - озвучу
Нехай зроблять поповнення депозитів з підв'язаних карт інших банків. Бо якщо Зелена в мінусі, то без втрат по безналу не поповнити депо.
Ну чи нехай дозволять відкривати дві Зелені
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