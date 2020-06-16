Vorlon написав:Звонили из банка - предложили поучаствовать в зум-конференции с маркетинговым агенством Fedoriv о продуктах банка, как их сделать лучше. Замечания и пожелания. Я вроде как согласился.
Кидайте, у кого что там наболело - озвучу
У меня ужасно наболело то, что нельзя процентами нормально пополнить депозит из веб-приложения: берет только целую часть (в гривнах), а копейки не дает ввести. Приходится делать пополнение через мобильный А24. Ужасно неудобно( Остальное уже озвучили.
Як НБУ виграв у Суркісів у Верховному Суді і чому ця перемога не є остаточною Cуд ухвалив неоднозначне рішення у справі Суркісів, хоча і на користь держави. Ризик втрати держбанком 30 млрд грн залишився, проте змінилися правила оскарження технічної процедури націоналізації https://nv.ua/ukr/biz/finance/sud-u-spr ... 94472.html