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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1648164916501651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 08:11

  Vorlon написав:Звонили из банка - предложили поучаствовать в зум-конференции с маркетинговым агенством Fedoriv о продуктах банка, как их сделать лучше. Замечания и пожелания. Я вроде как согласился.

Кидайте, у кого что там наболело - озвучу :)

У меня ужасно наболело то, что нельзя процентами нормально пополнить депозит из веб-приложения: берет только целую часть (в гривнах), а копейки не дает ввести. Приходится делать пополнение через мобильный А24. Ужасно неудобно(
Остальное уже озвучили.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 23:41

  Vorlon написав:Звонили из банка - предложили поучаствовать в зум-конференции с маркетинговым агенством Fedoriv о продуктах банка, как их сделать лучше. Замечания и пожелания. Я вроде как согласился.

Кидайте, у кого что там наболело - озвучу :)

Нехай зроблять поповнення депозитів з підв'язаних карт інших банків. Бо якщо Зелена в мінусі, то без втрат по безналу не поповнити депо.
Ну чи нехай дозволять відкривати дві Зелені
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 07:09

  Вкладчик1234 написав:Національний банк вітає рішення Верховного Суду у справі родини Суркісів
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vitaye-rishennya-verhovnogo-sudu-u-spravi-rodini-surkisiv


Ну це до наступних раундів:
Як НБУ виграв у Суркісів у Верховному Суді і чому ця перемога не є остаточною Cуд ухвалив неоднозначне рішення у справі Суркісів, хоча і на користь держави. Ризик втрати держбанком 30 млрд грн залишився, проте змінилися правила оскарження технічної процедури націоналізації https://nv.ua/ukr/biz/finance/sud-u-spr ... 94472.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:41

Re: А-Банк

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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:21

Долярчик, а мне пришло такое предложение в Абанк24 - мейби это другая неназванная сторона медали. Ставка получается 0.2% в день.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:29

Avatar оно походу всем пришло
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 17:55

А кредитный лимит сколько тут могут дать?
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:00

  Avril_ks написав:А кредитный лимит сколько тут могут дать?

Так до 200к :)
А если серьёзно, то кто же знает, сколько Вам дадут и дадут ли вообще, но дают более-менее охотно. Начать могут с 10-15.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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