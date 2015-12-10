А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 чер, 2020 08:11
Vorlon написав:
Звонили из банка - предложили поучаствовать в зум-конференции с маркетинговым агенством Fedoriv о продуктах банка, как их сделать лучше. Замечания и пожелания. Я вроде как согласился.
Кидайте, у кого что там наболело - озвучу
У меня ужасно наболело то, что нельзя процентами нормально пополнить депозит из веб-приложения: берет только целую часть (в гривнах), а копейки не дает ввести. Приходится делать пополнение через мобильный А24. Ужасно неудобно(
Остальное уже озвучили.
Искатель
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Додано: Вів 16 чер, 2020 23:41
Vorlon написав:
Звонили из банка - предложили поучаствовать в зум-конференции с маркетинговым агенством Fedoriv о продуктах банка, как их сделать лучше. Замечания и пожелания. Я вроде как согласился.
Кидайте, у кого что там наболело - озвучу
Нехай зроблять поповнення депозитів з підв'язаних карт інших банків. Бо якщо Зелена в мінусі, то без втрат по безналу не поповнити депо.
Ну чи нехай дозволять відкривати дві Зелені
1finanсier
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Додано: Сер 17 чер, 2020 07:09
Ну це до наступних раундів:
Як НБУ виграв у Суркісів у Верховному Суді і чому ця перемога не є остаточною Cуд ухвалив неоднозначне рішення у справі Суркісів, хоча і на користь держави. Ризик втрати держбанком 30 млрд грн залишився, проте змінилися правила оскарження технічної процедури націоналізації
https://nv.ua/ukr/biz/finance/sud-u-spr ... 94472.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:41
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Додано: Нед 21 чер, 2020 14:29
Avatar оно походу всем пришло
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Нед 21 чер, 2020 17:55
А кредитный лимит сколько тут могут дать?
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Avril_ks
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Додано: Нед 21 чер, 2020 18:00
Avril_ks написав:
А кредитный лимит сколько тут могут дать?
Так до 200к
А если серьёзно, то кто же знает, сколько Вам дадут и дадут ли вообще, но дают более-менее охотно. Начать могут с 10-15.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, 10% на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, 10/12/15% на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк, 12% на остаток https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > карта А-Банка 50 грн
ingtrans
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Додано: Нед 21 чер, 2020 19:09
Avril_ks сходу, если у вас все ок, 15к дают вроде
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Нед 21 чер, 2020 19:11
omb написав: Avril_ks
сходу, если у вас все ок, 15к дают вроде
Мені дали 5000, хоча я їх зразу і обнулив.
ricardo
Повідомлень: 509
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