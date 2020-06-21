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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 чер, 2020 19:53
ricardo написав: omb написав:Avril_ks
сходу, если у вас все ок, 15к дают вроде
Мені дали 5000, хоча я їх зразу і обнулив.
Якщо депо під Фонд багато наливають.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 20:36
Квесторе_поверніться написав:
Якщо депо під Фонд багато наливають.
Значить, вже ні.
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ricardo
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Додано: Нед 21 чер, 2020 20:48
ricardo раньше и без депика предлагали
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