Не поможет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 чер, 2020 21:01
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 22 чер, 2020 21:06
neznyn так а в сем проблема?
Кешбечные карты!
Додано: Чет 25 чер, 2020 13:16
Это что-то с чем-то. Уже второй час играюсь с поддержкой по поводу кэшбэка по рефке. Только сейчас родили запрос в технический отдел, а это ждать от 3-х дней и больше. В общем, всё понятно.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: Чет 25 чер, 2020 13:42
Ну це ще пофартило. Мені, щоб підключити карту в GPay казали чекати 7 днів.
7 днів, Карл, карту - в GPay
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:25
Ничесе. Позвонили с А-Банка, уточнили информацию и сказали, что в течении 3-7 дней будет начислен кэшбэк. Может подействовало то, что при создании заявки в поддержке написал, что ещё пожалуюсь в НБУ на невыполнение банком своей бонусной программы для ускорения процесса.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:39
Re: А-Банк
Striker, как я понял, кешбек за друга и депозит они выплачивают, возможно, с задержками. А вот пугать их палочкой-выручалочкой лучше в исключительных ситуациях, когда заявки на заявки не помогают. А то глядишь палочка разрядиться
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:56
Striker делал бы через отделение уже наверняка все бы было
Кешбечные карты!
Додано: Чет 25 чер, 2020 15:31
Закон рады про 5000
Хотел пополнить карточку Абаночки на тысячи тысяч - а там отлуп , 5000 не берет, берет только дл 5к, даже при физическом наличии карты. При1хали?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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