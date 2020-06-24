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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 21:01

  neznyn написав:
Якщо нерозривний то нi
а если закрыть все счета на@рен?

Не поможет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 21:06

neznyn так а в сем проблема?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 13:16

Это что-то с чем-то. Уже второй час играюсь с поддержкой по поводу кэшбэка по рефке. Только сейчас родили запрос в технический отдел, а это ждать от 3-х дней и больше. В общем, всё понятно. :|
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 13:42

  Striker написав:Это что-то с чем-то. Уже второй час играюсь с поддержкой по поводу кэшбэка по рефке. Только сейчас родили запрос в технический отдел, а это ждать от 3-х дней и больше. В общем, всё понятно. :|


Ну це ще пофартило. Мені, щоб підключити карту в GPay казали чекати 7 днів.
7 днів, Карл, карту - в GPay
mlynok
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:25

Ничесе. Позвонили с А-Банка, уточнили информацию и сказали, что в течении 3-7 дней будет начислен кэшбэк. Может подействовало то, что при создании заявки в поддержке написал, что ещё пожалуюсь в НБУ на невыполнение банком своей бонусной программы для ускорения процесса. :lol:
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:39

Re: А-Банк

Striker, как я понял, кешбек за друга и депозит они выплачивают, возможно, с задержками. А вот пугать их палочкой-выручалочкой лучше в исключительных ситуациях, когда заявки на заявки не помогают. А то глядишь палочка разрядиться :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:56

Striker делал бы через отделение уже наверняка все бы было :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:31

Закон рады про 5000

Хотел пополнить карточку Абаночки на тысячи тысяч - а там отлуп , 5000 не берет, берет только дл 5к, даже при физическом наличии карты. При1хали?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:33

Goodman
Пополняйте Моно на 50 тысяч, а потом переводом.
Vorlon
 
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