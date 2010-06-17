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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2020 16:14
Goodman написав:
Хотел пополнить карточку Абаночки на тысячи тысяч - а там отлуп , 5000 не берет, берет только дл 5к, даже при физическом наличии карты.
маєте на увазі в зеленому ТСО ПБ?
десь тиждень тому норм закидав 14900 (макс світилось на екрані 14999)
кроки прості
1) карту АБ в ТСО (авторизація)
2) ввів номер тел (ідентифікація), позвонили, ввів 3 цифри
3) меню - поповнити - карту, карта є
4) вставив карту,
5) ввів суму
6) ввів своє ФІО
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greenozon
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Додано: Чет 25 чер, 2020 16:16
greenozon
Нифига - у меня при авторизации по карте тот же лимит в 4999 грн. и никто не звонил... А светилось - да, 14999, но сумм от 5000 было ввести нельзя.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 16:57
Goodman написав:
Хотел пополнить карточку Абаночки на тысячи тысяч - а там отлуп , 5000 не берет, берет только дл 5к, даже при физическом наличии карты. При1хали?
Если есть карта Привата,авторизуйтесь по ней и потом сможете пополнить карту другого банка (коим А-банк и является для терминала Привата) на сумму больше 5000 грн.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
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Додано: Чет 25 чер, 2020 21:25
mlynok написав:
Ну це ще пофартило. Мені, щоб підключити карту в GPay казали чекати 7 днів.
7 днів, Карл, карту - в GPay
А чем само приложение GPay не подходит?
Украина - богатая страна!
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 25 чер, 2020 21:35
Вкладчик1234 написав: mlynok написав:
Ну це ще пофартило. Мені, щоб підключити карту в GPay казали чекати 7 днів.
7 днів, Карл, карту - в GPay
А чем само приложение GPay не подходит?
Під час рестрації карти в GPay, на етапі запиту до банку GPay не може її зареєструвати і каже звернутися в банк. А йолопи з А-банку кажуть пробувати через 7 днів. Мені це важко осягнути. Карточка робоча, працює на старому телефоні.
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mlynok
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 13:53
кто подскажет, можно 30.06 в отделении погасить кредитку (долг по расходам за май)- не будет поздно?
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vililit
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:08
vililit написав:
кто подскажет, можно 30.06 в отделении погасить кредитку (долг по расходам за май)- не будет поздно?
Якщо мова про зелену - то не пізно. Якщо про уні - пізно.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:11
спасибо, мова про зелену (уни забрали в прошлом году)
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:37
тоже самое , пополняешь при наличии карты Привата - просто тыкаешь купюры
закинул 10*500, сам прекращает прием и пополняет 4999,99 потом копейку докидываешь ручками с вводом ПиНКОДА. Така сама дурниця.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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