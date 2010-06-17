RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1652165316541655

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 16:14

Re: А-Банк

  Goodman написав:Хотел пополнить карточку Абаночки на тысячи тысяч - а там отлуп , 5000 не берет, берет только дл 5к, даже при физическом наличии карты.


маєте на увазі в зеленому ТСО ПБ?
десь тиждень тому норм закидав 14900 (макс світилось на екрані 14999)
кроки прості
1) карту АБ в ТСО (авторизація)
2) ввів номер тел (ідентифікація), позвонили, ввів 3 цифри
3) меню - поповнити - карту, карта є
4) вставив карту,
5) ввів суму
6) ввів своє ФІО
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8839
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 16:16

greenozon
Нифига - у меня при авторизации по карте тот же лимит в 4999 грн. и никто не звонил... А светилось - да, 14999, но сумм от 5000 было ввести нельзя.
Vorlon
 
Повідомлень: 8455
З нами з: 14.06.13
Подякував: 415 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 16:57

  Goodman написав:Хотел пополнить карточку Абаночки на тысячи тысяч - а там отлуп , 5000 не берет, берет только дл 5к, даже при физическом наличии карты. При1хали?

Если есть карта Привата,авторизуйтесь по ней и потом сможете пополнить карту другого банка (коим А-банк и является для терминала Привата) на сумму больше 5000 грн.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
Повідомлень: 2781
З нами з: 06.03.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 21:25

  mlynok написав:Ну це ще пофартило. Мені, щоб підключити карту в GPay казали чекати 7 днів.
7 днів, Карл, карту - в GPay

А чем само приложение GPay не подходит?
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11745
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6922 раз.
Подякували: 3128 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 21:35

  Вкладчик1234 написав:
  mlynok написав:Ну це ще пофартило. Мені, щоб підключити карту в GPay казали чекати 7 днів.
7 днів, Карл, карту - в GPay

А чем само приложение GPay не подходит?


Під час рестрації карти в GPay, на етапі запиту до банку GPay не може її зареєструвати і каже звернутися в банк. А йолопи з А-банку кажуть пробувати через 7 днів. Мені це важко осягнути. Карточка робоча, працює на старому телефоні.
mlynok
 
Повідомлень: 215
З нами з: 08.06.10
Подякував: 56 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 13:53

погашение кредитки

кто подскажет, можно 30.06 в отделении погасить кредитку (долг по расходам за май)- не будет поздно?
vililit
 
Повідомлень: 39
З нами з: 15.12.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:08

  vililit написав:кто подскажет, можно 30.06 в отделении погасить кредитку (долг по расходам за май)- не будет поздно?

Якщо мова про зелену - то не пізно. Якщо про уні - пізно.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 274
З нами з: 12.01.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:11

Re: А-Банк

спасибо, мова про зелену (уни забрали в прошлом году)
vililit
 
Повідомлень: 39
З нами з: 15.12.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:37

В тумбе Привата. картой Привата

тоже самое , пополняешь при наличии карты Привата - просто тыкаешь купюры
закинул 10*500, сам прекращает прием и пополняет 4999,99 потом копейку докидываешь ручками с вводом ПиНКОДА. Така сама дурниця.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3502
З нами з: 23.11.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 06:52

А-банка має ліміт на вхід по р2р на Зелену? Чи може є такий на тутешньому сервісі?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2474
З нами з: 10.12.07
Подякував: 135 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1652165316541655
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4139, 4140, 4141
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41406 5010654
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 чер, 2020 07:20
greenozon
Місто Банк 1 ... 71, 72, 73
Модератор » Чет 17 чер, 2010 15:16
721 145106
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 чер, 2020 07:08
kreuz
Идея Банк 1 ... 1822, 1823, 1824
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18234 2560978
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 чер, 2020 05:41
neznyn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25099)
28.06.2020 08:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.