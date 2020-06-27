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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1653165416551656

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 09:41

  kreuz написав:А-банка має ліміт на вхід по р2р на Зелену? Чи може є такий на тутешньому сервісі?

Ніхто ще не перевіряв мабуть
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 10:00

  velvet написав:
  kreuz написав:А-банка має ліміт на вхід по р2р на Зелену? Чи може є такий на тутешньому сервісі?

Ніхто ще не перевіряв мабуть

Це власним Братків?
Сторонніми п2п лімітів вроді не було.
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