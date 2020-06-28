Ніхто ще не перевіряв мабуть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 чер, 2020 09:41
Ніхто ще не перевіряв мабуть
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: Нед 28 чер, 2020 10:00
Це власним Братків?
Сторонніми п2п лімітів вроді не було.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 28 чер, 2020 11:17
Додано: Нед 28 чер, 2020 20:57
Ніт. Просто перетряхую корзину на онлайнові депозити, в липні, як нове віконце відчинять...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Пон 29 чер, 2020 06:31
Re: А-Банк
Виглядає, що СЕПом на Зелену заходити безпечніше, вірно? До нього ж фінмон менше питань матиме, чи не так, колеги?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Пон 29 чер, 2020 08:58
kreuz интересно почему? и там и там известны и отправитель и получатель.. проверяй не хочу
Кешбечные карты!
Додано: Пон 29 чер, 2020 09:19
Для р2р отправитель не известен, т.к. МПС не передает ни ИНН ни ФИО, это НЕ предусмотрено р2р-протоколом.
С некоторых пор банк (если это его р2р-сервис, а не сторонний) может в поле комментария передавать ФИО, но это -- комментарий, там и клиент может написать шото типа "Трамп, возврат долга Зеле"
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 29 чер, 2020 09:25
C точки зрения финмона - СЭП является более надежным способом пополнения карты уже хотя бы потому что там отправитель всегда идентифицирован в отличии от р2р, когда об отправителе банку получателю чаще всего не известно вообще ничего. Опять таки с точки зрения финмона - источники денег с которых сформирован СЭП уже как бы проверил финмон банка отправителя. По р2р возможна ситуация, когда деньги пришли к отправителю за секунды до отправки р2р дальше и местный финмон просто никак на них не успел отреагировать. Ну и последнее - поступивший СЭП для банка получателя это уже на 100% деньги в банке, в то время как р2р реально зайдет в банке еще только через пару дней. Поэтому СЭП в принципе выгоднее банку получателю с точки зрения наличия кредитных ресурсов, а значит и относятся к нему более лояльно.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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