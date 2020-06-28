Додано: Пон 29 чер, 2020 09:25

C точки зрения финмона - СЭП является более надежным способом пополнения карты уже хотя бы потому что там отправитель всегда идентифицирован в отличии от р2р, когда об отправителе банку получателю чаще всего не известно вообще ничего. Опять таки с точки зрения финмона - источники денег с которых сформирован СЭП уже как бы проверил финмон банка отправителя. По р2р возможна ситуация, когда деньги пришли к отправителю за секунды до отправки р2р дальше и местный финмон просто никак на них не успел отреагировать. Ну и последнее - поступивший СЭП для банка получателя это уже на 100% деньги в банке, в то время как р2р реально зайдет в банке еще только через пару дней. Поэтому СЭП в принципе выгоднее банку получателю с точки зрения наличия кредитных ресурсов, а значит и относятся к нему более лояльно.