Додано: Пон 29 чер, 2020 12:10

omb написав: раз уже так начали закручивать гайки, то наверняка уже есть и какой-то общий реестр, где по номеру украинской карты сразу пробивается инн и п2п становится как сэп раз уже так начали закручивать гайки, то наверняка уже есть и какой-то общий реестр, где по номеру украинской карты сразу пробивается инн и п2п становится как сэп

А кто такой реестр по Вашему мог создать и за счет чего поддерживать? По Вашей логике банки должны были бы в этот реестр сливать данные по сути в момент открытия карт. В какую-то левую структуру? Да даже не в левую, а скажем в НБУ (притом что самому НБУ оно 100 лет надо). Не верю.Но главное зачем это банкам? Хорошо например я узнаю что Вася Пупкин пытается перевести на свою карту деньги с карты Мани Волохатько и что? Я как банк должен заблочить такой перевод? Нет - у меня нет на то основания если правильно введены реквизиты карты и код подтверждения. Отфинмонить его по полной - тоже банку не надо - думаю процентов 80 если не больше переводов осуществляются не между картами одного пользователя. И даже не между родственниками. Имей гарантированную инфу об этом - банки обязаны были бы как-то на это реагировать. Не приведи господь, случись какой гоп-стоп с использованием р2р - к банку сразу будут претензии со всех сторон начиная от лопухнувшихся "Аленей" и заканчивая всевозможными правоохранителями: "Вы ведь видели, что это разные люди даже из разных регионов - почему не реагировали адекватно?"Она такая радость банкам думаете надо? Уверен нет. Даже при закручивающихся гайках банкам гораздо выгоднее не иметь вообще никаких реальных данных о второй стороне р2р-перевода кроме номера карты. А сливать свою конфи-инфу третьему лицу по вопросу не урегулированному законодательно (как к примеру инфа по кред.истории) это ИМХО вообще за гранью.