RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1653165416551656

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 09:41

  kreuz написав:А-банка має ліміт на вхід по р2р на Зелену? Чи може є такий на тутешньому сервісі?

Ніхто ще не перевіряв мабуть
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
Повідомлень: 2784
З нами з: 06.03.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 10:00

  velvet написав:
  kreuz написав:А-банка має ліміт на вхід по р2р на Зелену? Чи може є такий на тутешньому сервісі?

Ніхто ще не перевіряв мабуть

Це власним Братків?
Сторонніми п2п лімітів вроді не було.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33911
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:17

  kreuz написав:А-банка має ліміт на вхід по р2р на Зелену? Чи може є такий на тутешньому сервісі?

Получили письмо от фин. мона? :wink:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1072
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 20:57

  Кассандра написав:
  kreuz написав:А-банка має ліміт на вхід по р2р на Зелену? Чи може є такий на тутешньому сервісі?

Получили письмо от фин. мона? :wink:

Ніт. Просто перетряхую корзину на онлайнові депозити, в липні, як нове віконце відчинять...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2480
З нами з: 10.12.07
Подякував: 135 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 06:31

Re: А-Банк

Виглядає, що СЕПом на Зелену заходити безпечніше, вірно? До нього ж фінмон менше питань матиме, чи не так, колеги?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2480
З нами з: 10.12.07
Подякував: 135 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 08:58

kreuz интересно почему? и там и там известны и отправитель и получатель.. проверяй не хочу
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1520
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 09:19

  omb написав:kreuz интересно почему? и там и там известны и отправитель и получатель.. проверяй не хочу

Для р2р отправитель не известен, т.к. МПС не передает ни ИНН ни ФИО, это НЕ предусмотрено р2р-протоколом.
С некоторых пор банк (если это его р2р-сервис, а не сторонний) может в поле комментария передавать ФИО, но это -- комментарий, там и клиент может написать шото типа "Трамп, возврат долга Зеле" 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31783
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2528 раз.
Подякували: 3708 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 09:25

C точки зрения финмона - СЭП является более надежным способом пополнения карты уже хотя бы потому что там отправитель всегда идентифицирован в отличии от р2р, когда об отправителе банку получателю чаще всего не известно вообще ничего. Опять таки с точки зрения финмона - источники денег с которых сформирован СЭП уже как бы проверил финмон банка отправителя. По р2р возможна ситуация, когда деньги пришли к отправителю за секунды до отправки р2р дальше и местный финмон просто никак на них не успел отреагировать. Ну и последнее - поступивший СЭП для банка получателя это уже на 100% деньги в банке, в то время как р2р реально зайдет в банке еще только через пару дней. Поэтому СЭП в принципе выгоднее банку получателю с точки зрения наличия кредитных ресурсов, а значит и относятся к нему более лояльно.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4650
З нами з: 20.03.15
Подякував: 82 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:32

раз уже так начали закручивать гайки, то наверняка уже есть и какой-то общий реестр, где по номеру украинской карты сразу пробивается инн и п2п становится как сэп
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1520
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:10

  omb написав:раз уже так начали закручивать гайки, то наверняка уже есть и какой-то общий реестр, где по номеру украинской карты сразу пробивается инн и п2п становится как сэп

А кто такой реестр по Вашему мог создать и за счет чего поддерживать? По Вашей логике банки должны были бы в этот реестр сливать данные по сути в момент открытия карт. В какую-то левую структуру? Да даже не в левую, а скажем в НБУ (притом что самому НБУ оно 100 лет надо). Не верю.
Но главное зачем это банкам? Хорошо например я узнаю что Вася Пупкин пытается перевести на свою карту деньги с карты Мани Волохатько и что? Я как банк должен заблочить такой перевод? Нет - у меня нет на то основания если правильно введены реквизиты карты и код подтверждения. Отфинмонить его по полной - тоже банку не надо - думаю процентов 80 если не больше переводов осуществляются не между картами одного пользователя. И даже не между родственниками. Имей гарантированную инфу об этом - банки обязаны были бы как-то на это реагировать. Не приведи господь, случись какой гоп-стоп с использованием р2р - к банку сразу будут претензии со всех сторон начиная от лопухнувшихся "Аленей" и заканчивая всевозможными правоохранителями: "Вы ведь видели, что это разные люди даже из разных регионов - почему не реагировали адекватно?"
Она такая радость банкам думаете надо? Уверен нет. Даже при закручивающихся гайках банкам гораздо выгоднее не иметь вообще никаких реальных данных о второй стороне р2р-перевода кроме номера карты. А сливать свою конфи-инфу третьему лицу по вопросу не урегулированному законодательно (как к примеру инфа по кред.истории) это ИМХО вообще за гранью.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4650
З нами з: 20.03.15
Подякував: 82 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1653165416551656
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Google Feedfetcher, Skiw і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8714, 8715, 8716
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
87153 10227016
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 чер, 2020 11:46
stryzhko
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 696, 697, 698
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
6976 1598236
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 чер, 2020 11:21
nickvp
Идея Банк 1 ... 1822, 1823, 1824
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18237 2561577
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 чер, 2020 13:47
Bosstone

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19495)
29.06.2020 12:23
Беларусь (647)
29.06.2020 11:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.