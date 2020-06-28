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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1654165516561657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:37

Народ подскажите.
Раньше заходил в Приват24 и переводил с А-банкнвской карты на Приватовскую.
Сейчас все обрывается на 3-D Secure.
Как еще можно перевести, желательно без комиса?
Brc
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:57

  Flamingo написав:C точки зрения финмона - СЭП является более надежным способом пополнения карты уже хотя бы потому что там отправитель всегда идентифицирован в отличии от р2р, когда об отправителе банку получателю чаще всего не известно вообще ничего. Опять таки с точки зрения финмона - источники денег с которых сформирован СЭП уже как бы проверил финмон банка отправителя. По р2р возможна ситуация, когда деньги пришли к отправителю за секунды до отправки р2р дальше и местный финмон просто никак на них не успел отреагировать. Ну и последнее - поступивший СЭП для банка получателя это уже на 100% деньги в банке, в то время как р2р реально зайдет в банке еще только через пару дней. Поэтому СЭП в принципе выгоднее банку получателю с точки зрения наличия кредитных ресурсов, а значит и относятся к нему более лояльно.

Это все с точки зрения банка, испугавшегося майской постановы нбу. С точки зрения закона о финмоне, все безналичные операции не являются предметом мониторинга, если их делают непубличные лица
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:06

Flamingo
Где-то читал, что со временем по новому закону хотят чтобы вместе с p2p передавалась информация о том, кто инициирует платёж...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:06

А как вообще дела в банке в контексте судов Суркисов с Минфином? До зимы дотянет??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:43

asti пока что жалоб нет, % капают, деньги выдаются
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:50

  asti написав:А как вообще дела в банке в контексте судов Суркисов с Минфином? До зимы дотянет??

Ситуація погіршилася...можуть попросити братків 1 млрд повернути взад в Приват.
А тут ще криза і нова хвиля корони можлива.
Так що не більше Фонда і надіятись що буде банка працювати а золотогоршочник пікнічкувати. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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