Народ подскажите.
Раньше заходил в Приват24 и переводил с А-банкнвской карты на Приватовскую.
Сейчас все обрывается на 3-D Secure.
Как еще можно перевести, желательно без комиса?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 чер, 2020 12:37
Народ подскажите.
Раньше заходил в Приват24 и переводил с А-банкнвской карты на Приватовскую.
Сейчас все обрывается на 3-D Secure.
Как еще можно перевести, желательно без комиса?
Додано: Пон 29 чер, 2020 12:57
Это все с точки зрения банка, испугавшегося майской постановы нбу. С точки зрения закона о финмоне, все безналичные операции не являются предметом мониторинга, если их делают непубличные лица
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:06
Flamingo
Где-то читал, что со временем по новому закону хотят чтобы вместе с p2p передавалась информация о том, кто инициирует платёж...
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:06
А как вообще дела в банке в контексте судов Суркисов с Минфином? До зимы дотянет??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:43
asti пока что жалоб нет, % капают, деньги выдаются
Кешбечные карты!
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:50
Ситуація погіршилася...можуть попросити братків 1 млрд повернути взад в Приват.
А тут ще криза і нова хвиля корони можлива.
Так що не більше Фонда і надіятись що буде банка працювати а золотогоршочник пікнічкувати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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