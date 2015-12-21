|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 чер, 2020 12:37
Народ подскажите.
Раньше заходил в Приват24 и переводил с А-банкнвской карты на Приватовскую.
Сейчас все обрывается на 3-D Secure.
Как еще можно перевести, желательно без комиса?
-
Brc
-
-
- Повідомлень: 140
- З нами з: 20.04.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 чер, 2020 12:57
Flamingo написав:
C точки зрения финмона - СЭП является более надежным способом пополнения карты уже хотя бы потому что там отправитель всегда идентифицирован в отличии от р2р, когда об отправителе банку получателю чаще всего не известно вообще ничего. Опять таки с точки зрения финмона - источники денег с которых сформирован СЭП уже как бы проверил финмон банка отправителя. По р2р возможна ситуация, когда деньги пришли к отправителю за секунды до отправки р2р дальше и местный финмон просто никак на них не успел отреагировать. Ну и последнее - поступивший СЭП для банка получателя это уже на 100% деньги в банке, в то время как р2р реально зайдет в банке еще только через пару дней. Поэтому СЭП в принципе выгоднее банку получателю с точки зрения наличия кредитных ресурсов, а значит и относятся к нему более лояльно.
Это все с точки зрения банка, испугавшегося майской постановы нбу. С точки зрения закона о финмоне, все безналичные операции не являются предметом мониторинга, если их делают непубличные лица
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11307
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 324 раз.
- Подякували: 1581 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:06
Flamingo
Где-то читал, что со временем по новому закону хотят чтобы вместе с p2p передавалась информация о том, кто инициирует платёж...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8461
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 415 раз.
- Подякували: 863 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:06
А как вообще дела в банке в контексте судов Суркисов с Минфином? До зимы дотянет??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2288
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 413 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:43
asti пока что жалоб нет, % капают, деньги выдаются
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1525
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:50
asti написав:
А как вообще дела в банке в контексте судов Суркисов с Минфином? До зимы дотянет??
Ситуація погіршилася...можуть попросити братків 1 млрд повернути взад в Приват.
А тут ще криза і нова хвиля корони можлива.
Так що не більше Фонда і надіятись що буде банка працювати а золотогоршочник пікнічкувати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 33917
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1694 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:58
Квесторе_поверніться написав: asti написав:
А как вообще дела в банке в контексте судов Суркисов с Минфином? До зимы дотянет??
Ситуація погіршилася...можуть попросити братків 1 млрд повернути взад в Приват.
А тут ще криза і нова хвиля корони можлива.
Так що не більше Фонда і надіятись що буде банка працювати а золотогоршочник пікнічкувати.
Вы правы, но уж больно прОцент сладкий - 18,5
с капитализацией!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2288
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 413 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 чер, 2020 14:12
asti написав:
Вы правы, но уж больно прОцент сладкий - 18,5
с капитализацией!!
А на кума брата свата...нема стовців в Братків?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 33917
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1694 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 чер, 2020 14:26
Vorlon написав:Flamingo
Где-то читал, что со временем по новому закону хотят чтобы вместе с p2p передавалась информация о том, кто инициирует платёж...
монобанк при переводе на карты виза уже давно передает такую информацию.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 37429
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 5959 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Пон 29 чер, 2020 14:42
Квесторе_поверніться написав: asti написав:
А как вообще дела в банке в контексте судов Суркисов с Минфином? До зимы дотянет??
Ситуація погіршилася...можуть попросити братків 1 млрд повернути взад в Приват.
А тут ще криза і нова хвиля корони можлива.
Так що не більше Фонда і надіятись що буде банка працювати а золотогоршочник пікнічкувати.
А как депозит можно еще и вернуть?
Просто не досчитаются
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1525
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|87154
|10227432
|
|
|402
|81312
|
Пон 29 чер, 2020 14:43
sens
|
|6976
|1598312
|
|