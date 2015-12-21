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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 чер, 2020 15:16
IMPRINTER написав: Vorlon написав:Flamingo
Где-то читал, что со временем по новому закону хотят чтобы вместе с p2p передавалась информация о том, кто инициирует платёж...
монобанк при переводе на карты виза уже давно передает такую информацию.
МС/UnionPay/..?
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Пон 29 чер, 2020 14:43
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