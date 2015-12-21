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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1655165616571658

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:16

  IMPRINTER написав:
  Vorlon написав:Flamingo
Где-то читал, что со временем по новому закону хотят чтобы вместе с p2p передавалась информация о том, кто инициирует платёж...


монобанк при переводе на карты виза уже давно передает такую информацию.


МС/UnionPay/..?
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  #<1 ... 1655165616571658
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