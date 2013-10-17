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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 чер, 2020 15:16
IMPRINTER написав: Vorlon написав:Flamingo
Где-то читал, что со временем по новому закону хотят чтобы вместе с p2p передавалась информация о том, кто инициирует платёж...
монобанк при переводе на карты виза уже давно передает такую информацию.
МС/UnionPay/..?
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Додано: Пон 29 чер, 2020 15:35
greenozon написав: IMPRINTER написав: Vorlon написав:Flamingo
Где-то читал, что со временем по новому закону хотят чтобы вместе с p2p передавалась информация о том, кто инициирует платёж...
монобанк при переводе на карты виза уже давно передает такую информацию.
МС/UnionPay/..?
при переводе на Визу с моно по карте на которю зайдет перевод вы увидите описание:
IVANOV INAN(MONO011)
при переводе на Мастер:
MONODirect(MONO011)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Додано: Пон 29 чер, 2020 15:39
IMPRINTER написав:
монобанк при переводе на карты виза уже давно передает такую информацию.
И разве этого достаточно для полноценной идентификации? А ИНН или как он там по-правильному?..
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Vorlon
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Додано: Пон 29 чер, 2020 16:11
Квесторе_поверніться написав: asti написав:
Вы правы, но уж больно прОцент сладкий - 18,5
с капитализацией!!
А на кума брата свата...нема стовців в Братків?
Нажаль...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 29 чер, 2020 16:33
Brc написав:
Народ подскажите.
Раньше заходил в Приват24 и переводил с А-банкнвской карты на Приватовскую.
Сейчас все обрывается на 3-D Secure.
Как еще можно перевести, желательно без комиса
Продолжение.
Обул кеды, пробежался по трем банкоматам, попробовал в магазине, везде отказ.
Горячка говорит все с картой отлично.
В отделении проблем с картой не видят, по терминалу все в порядке.
И куда дальше?
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Brc
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Додано: Пон 29 чер, 2020 16:34
Vorlon написав: IMPRINTER написав:
монобанк при переводе на карты виза уже давно передает такую информацию.
И разве этого достаточно для полноценной идентификации? А ИНН или как он там по-правильному?..
Недостаточно. Но это и не требуется в данном случае.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Додано: Пон 29 чер, 2020 16:36
Brc
Раніше теж так переказував, зараз цей шлях блоканули, найкраще вам кидати на зелену,а потім зелена-уні примата, в такому випадку буде за 3 грн.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 16:59
Brc написав:
И куда дальше?
В поддержке потребуйте зафиксировать заявку в тех.отдел о проблеме с картой, что не можете получить доступ к своим средствам.
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Bosstone
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Додано: Пон 29 чер, 2020 17:45
Bosstone написав:
В поддержке потребуйте зафиксировать заявку в тех.отдел о проблеме с картой, что не можете получить доступ к своим средствам.
Заявку оставил, но тех тех поддержка, говорит что у них по компьютеру нет запросов на доступ к средствам.
А все началось, когда отказался продлевать депозит.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 23:13
Brc написав: Bosstone написав:
В поддержке потребуйте зафиксировать заявку в тех.отдел о проблеме с картой, что не можете получить доступ к своим средствам.
Заявку оставил, но тех тех поддержка, говорит что у них по компьютеру нет запросов на доступ к средствам.
А все началось, когда отказался продлевать депозит.
.по сеп без комиссии отправляем,хотя в Альфу или Тас,далее кеды без комиссии
никому не верю
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