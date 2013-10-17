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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1655165616571658

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:16

  IMPRINTER написав:
  Vorlon написав:Flamingo
Где-то читал, что со временем по новому закону хотят чтобы вместе с p2p передавалась информация о том, кто инициирует платёж...


монобанк при переводе на карты виза уже давно передает такую информацию.


МС/UnionPay/..?
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:35

  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:
  Vorlon написав:Flamingo
Где-то читал, что со временем по новому закону хотят чтобы вместе с p2p передавалась информация о том, кто инициирует платёж...


монобанк при переводе на карты виза уже давно передает такую информацию.


МС/UnionPay/..?


при переводе на Визу с моно по карте на которю зайдет перевод вы увидите описание:
IVANOV INAN(MONO011)

при переводе на Мастер:
MONODirect(MONO011)
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:39

  IMPRINTER написав:монобанк при переводе на карты виза уже давно передает такую информацию.

И разве этого достаточно для полноценной идентификации? А ИНН или как он там по-правильному?..
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:11

  Квесторе_поверніться написав:
  asti написав:Вы правы, но уж больно прОцент сладкий - 18,5
с капитализацией!!
А на кума брата свата...нема стовців в Братків?
Нажаль... :(
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:33

Re: А-Банк

  Brc написав:Народ подскажите.
Раньше заходил в Приват24 и переводил с А-банкнвской карты на Приватовскую.
Сейчас все обрывается на 3-D Secure.
Как еще можно перевести, желательно без комиса

Продолжение.
Обул кеды, пробежался по трем банкоматам, попробовал в магазине, везде отказ.
Горячка говорит все с картой отлично.
В отделении проблем с картой не видят, по терминалу все в порядке.
И куда дальше?
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:34

  Vorlon написав:
  IMPRINTER написав:монобанк при переводе на карты виза уже давно передает такую информацию.

И разве этого достаточно для полноценной идентификации? А ИНН или как он там по-правильному?..


Недостаточно. Но это и не требуется в данном случае.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:36

Brc
Раніше теж так переказував, зараз цей шлях блоканули, найкраще вам кидати на зелену,а потім зелена-уні примата, в такому випадку буде за 3 грн.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:59

  Brc написав:И куда дальше?

В поддержке потребуйте зафиксировать заявку в тех.отдел о проблеме с картой, что не можете получить доступ к своим средствам.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:45

Re: А-Банк

  Bosstone написав:В поддержке потребуйте зафиксировать заявку в тех.отдел о проблеме с картой, что не можете получить доступ к своим средствам.

Заявку оставил, но тех тех поддержка, говорит что у них по компьютеру нет запросов на доступ к средствам.
А все началось, когда отказался продлевать депозит.
Brc
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 23:13

  Brc написав:
  Bosstone написав:В поддержке потребуйте зафиксировать заявку в тех.отдел о проблеме с картой, что не можете получить доступ к своим средствам.

Заявку оставил, но тех тех поддержка, говорит что у них по компьютеру нет запросов на доступ к средствам.
А все началось, когда отказался продлевать депозит.
.по сеп без комиссии отправляем,хотя в Альфу или Тас,далее кеды без комиссии
никому не верю
sens
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