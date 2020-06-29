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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:27
Кэшбек июля опять дерьмо...
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Vorlon
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:29
Ееее.. животные есть
Максимальний кешбек на липень за рахунок власних коштів:
20% - Тварини
7% - Відеоігри
3% - Кафе та ресторани
3% - Краса
2% - Одяг та взуття
2% - Продукти
Партнерський кешбек:
15% -EnglishDom
10% - Sweet.tv
10% - Твоя шина
3% - ToplyvoUA
3% - Glusco
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:29
Vorlon написав:
Кэшбек июля опять дерьмо...
Де пікнічкувати тоді?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:32
Квесторе_поверніться в укрибе)
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:35
Квесторе_поверніться , в форварде.
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rollo
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:36
Vorlon написав:
Кэшбек июля опять дерьмо...
Потом обижаются в отделении, что их картой мало пользуются.
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rollo
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:38
omb написав:
Ееее.. животные есть
Дождитесь релиза "лично для себя". А то для некоторых свинорылов кешбек оказывается 1%/1% по всем категориям (кроме партнёрских)
Украина - богатая страна!
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:40
Vorlon написав:
Кэшбек июля опять дерьмо...
Кешбек
10.Програма діє до 31 серпня 2020 р.
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Далі відмінять?
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ricardo
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:48
Вкладчик1234 написав: omb написав:
Ееее.. животные есть
Дождитесь релиза "лично для себя". А то для некоторых свинорылов кешбек оказывается 1%/1% по всем категориям (кроме партнёрских)
с появлением укрсиба, по остальным банкам тяжело мне много выхватить, только по 1 максимум 2 категориям
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:12
Покупки в Стиме подпадают под 7%?
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