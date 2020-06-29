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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1656165716581659

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
40
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:27

Re: А-Банк

Кэшбек июля опять дерьмо...
Vorlon
 
Повідомлень: 8467
З нами з: 14.06.13
Подякував: 416 раз.
Подякували: 865 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:29

Ееее.. животные есть :)
Максимальний кешбек на липень за рахунок власних коштів:
20% - Тварини
7% - Відеоігри
3% - Кафе та ресторани
3% - Краса
2% - Одяг та взуття
2% - Продукти
Партнерський кешбек:
15% -EnglishDom
10% - Sweet.tv
10% - Твоя шина
3% - ToplyvoUA
3% - Glusco
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1539
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 100 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:29

  Vorlon написав:Кэшбек июля опять дерьмо...

Де пікнічкувати тоді?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33924
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1694 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:32

Квесторе_поверніться в укрибе)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1539
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 100 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:35

Квесторе_поверніться , в форварде.
rollo
 
Повідомлень: 788
З нами з: 20.10.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 74 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:36

  Vorlon написав:Кэшбек июля опять дерьмо...

Потом обижаются в отделении, что их картой мало пользуются.
rollo
 
Повідомлень: 788
З нами з: 20.10.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 74 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:38

  omb написав:Ееее.. животные есть

Дождитесь релиза "лично для себя". А то для некоторых свинорылов кешбек оказывается 1%/1% по всем категориям (кроме партнёрских)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11774
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6928 раз.
Подякували: 3131 раз.
 
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3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:40

  Vorlon написав:Кэшбек июля опять дерьмо...


Кешбек
10.Програма діє до 31 серпня 2020 р.
--------

Далі відмінять?
ricardo
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Повідомлень: 529
З нами з: 20.03.09
Подякував: 318 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:48

  Вкладчик1234 написав:
  omb написав:Ееее.. животные есть

Дождитесь релиза "лично для себя". А то для некоторых свинорылов кешбек оказывается 1%/1% по всем категориям (кроме партнёрских)
с появлением укрсиба, по остальным банкам тяжело мне много выхватить, только по 1 максимум 2 категориям
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1539
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 100 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:12

Re: А-Банк

Покупки в Стиме подпадают под 7%?
Amid
 
Повідомлень: 1278
З нами з: 12.06.08
Подякував: 145 раз.
Подякували: 249 раз.
 
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